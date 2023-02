Google Pixel 7: l’aggiornamento di febbraio risolve due fastidiosi problemi

In queste ore Google ha pubblicato un nuovo aggiornamento per il sistema operativo degli smartphone Pixel 7 e Pixel 7 Pro, risolvendo alcuni problemi riscontrati ultimamente dagli utenti. Si tratta di un aggiornamento minore, in attesa di quello più massiccio in arrivo a marzo.

Tutte le novità del nuovo aggiornamento per Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Questo nuovo aggiornamento per gli smartphone Pixel 7 si occupa, in particolar modo, di risolvere dei problemi legati alla modalità Clear Calling e alla connessione dei dispositivi Bluetooth: due bug che hanno causato più di un problema agli utenti dei dispositivi di Google. Qui in basso trovate la lista completa delle novità.

Accessibilità

Risolto un problema che impediva l'interazione touch con la tastiera Braille in determinate condizioni

Audio

Risolto un problema che causava instabilità quando la modalità Clear Calling era abilitata in determinate condizioni

Bluetooth

Risolto un problema che occasionalmente impediva la connessione a determinati dispositivi o accessori Bluetooth

Framework

Risolto un problema che impediva al calendario Lavoro di aggiornarsi in background

Per scaricare questo nuova patch, non dovrete far altro che accedere alla sezione degli aggiornamenti di sistema tramite le impostazioni del vostro Google Pixel 7 o Pixel 7 Pro.

