Apple annuncia i nuovi iPhone 14 e 14 Plus nella colorazione gialla

Apple ha appena annunciato il lancio dei nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus nella vivace colorazione gialla, offrendo agli utenti una opzione ulteriore tra cui scegliere. I nuovi modelli saranno disponibili per il pre-ordine a partire dal prossimo venerdì 10 marzo, con la disponibilità prevista da martedì 14 marzo.

Ecco i nuovi iPhone 14 e 14 Plus nella tonalità giallo

Il colosso di Cupertino ha lanciato i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Plus nella nuova colorazione gialla, una tonalità perfetta per gli spiriti più allegri, vivaci e frizzanti. Gli smartphone saranno disponibili per il pre-ordine nelle configurazioni da 128 GB, 256 GB e 512 GB in Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito, Stati Uniti e in altri 60 paesi a partire da questo venerdì 10 marzo. Sarà possibile procedere con l'acquisto la settimana successiva, a partire dal giorno 14.

Ovviamente, a cambiare è solo la tonalità mentre le specifiche tecniche restano le stesse. Abbiamo dunque un sistema a doppia fotocamera posteriore che offre funzioni video/foto di livello professionale, il potente chip A15 Bionic con GPU a 5 core per velocità più elevate e una grafica ancora più fluida per app, video e giochi ad alte prestazioni, e funzionalità di sicurezza innovative tra cui SOS di emergenza via satellite e Crash Detection.

