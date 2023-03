Meizu 20 in una nuova immagine: ecco l’inedita colorazione gialla

Il nuovo design di Meizu 20 viene anticipato ancora una volta, questa volta da dei presunti bozzetti leak: si tratta di vari sketch che mostrerebbero un primo accenno del look dell'imminente top di gamma, lo smartphone del ritorno in grande stile per Meizu. Ecco che cosa ci aspetta secondo le ultime novità!

Aggiornamento 08/03: una nuova immagine mostra il design di Meizu 20 nell'inedita colorazione gialla. Trovate tutte le novità direttamente all'interno dell'articolo.

Meizu 20: le indiscrezioni sul design del prossimo top di gamma continuano

Ovviamente, come di consueto, vi segnaliamo che queste immagini sono da prendersi alla stregua di un rumor. Non vi è la conferma che questo sarà effettivamente il design di Meizu 20; inoltre il brand cinese attira spesso le fantasie degli appassionati, tanto che la stessa azienda ha ricreato dal vivo i migliori concept di Meizu 19 pensati dai fan.

Meizu 20 Meizu 20 Pro

Tornando al prossimo top di gamma della compagnia, le immagini mostrano un dispositivo dagli spigoli arrotondanti e dai bordi perimetrali dritti, uno stile molto vicino ai dispositivi di Cupertino. Inoltre il retro ospita una quad camera a filo con la scocca (presumibilmente con un flash anulare, tipico di Meizu): in questo caso è impossibile non notare un tocco di Samsung.

Per concludere, i bozzetti della parte frontale mostrano uno schermo ampio e flat con cornici ottimizzare ed un un punch hole per la selfie camera. Sono stati realizzati anche dei concept render che mostrano il possibile risultato finale (e che immaginano anche la variante Pro).

Di recente il flagship è stato avvistato in delle presunte immagini dal vivo, ma l'armatura che lo ricopre rende impossibile distinguere con precisone le sue forme. Abbiamo avuto anche delle indiscrezioni in merito alla presenza di una fotocamera sotto lo schermo, ma le immagini sono state prontamente smentite.

Spunta un render “credibile” | Aggiornamento 14/02

Nei giorni scorsi sono spuntati dei bozzetti dedicati a Meizu 20 ma questa volta arriva un presunto render, pubblicato da DigitalChatStation. L'insider cinese mostra quello che potrebbe essere il design di Meizu 20 Pro, praticamente identico a quello mostrato negli sketch precedenti.

In base a quello che ci evince, il dispositivo avrà un ampio schermo flat con un punch hole centrale; i bordi sono arrotondati, mentre il frame è squadrato, con un effetto che ricorda i modelli di Cupertino. La fotocamera posteriore (corredata di Flash LED anulare) sembra provenire direttamente dal mondo Samsung Galaxy S. L'immagine leak mostra una scocca grigia.

Rispetto alla presunta foto dal vivo di alcuni giorni fa ci troviamo alle prese sicuramente con un look più “umano” anche se decisamente ispirato.

Meizu 20 nella prima immagine: svelata la parte frontale | Aggiornamento 21/02

Dopo i bozzetti e i concept render arriva anche un'immagine ufficiale, la prima dedicata alla serie Meizu 20. Probabilmente si tratta del modello base: il dispositivo presenta uno schermo con punch hole centrale. Lo stile della scocca perimetrale ricorda gli ultimi dispositivi di Cupertino, con angoli arrotondati e bordi squadrati.

Ricordiamo che nelle scorse settimane si è parlato anche della possibilità di avere una fotocamera sotto lo schermo. Forse questa feature sarà riservata al fratello maggiore Pro, ma ovviamente siamo sempre nel campo delle ipotesi.

Tornando al nuovo teaser, l'immagine non solo svela il look frontale ma potrebbe aver anticipato anche la data d'uscita. Infatti il poster fa riferimento a 3 anni di garanzia per chi acquista in preordine i flagship di Meizu: la promo termina il 14 marzo, giorno del ventesimo compleanno dell'azienda. Che sia questa la data di presentazione?

Meizu 20 si tinge di giallo nel nuovo render | Aggiornamento 08/03

In queste ore il CFO di Meizu China ha condiviso sul noto social network Weibo un nuovo render ufficiale di Meizu 20 che per l'occasione viene mostrata in una inedita colorazione gialla che la compagnia chiama “Yuedong Yellow“. Al momento scarseggiano ancora dettagli ufficiali sullo smartphone, ma questa è la prima occasione in cui il telefono viene mostrato ufficialmente per intero.

Se volete saperne di più sulla prossima serie Meizu 20, date un'occhiata anche al nostro approfondimento dedicato, con tutti i leak e le conferme ufficiali.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il