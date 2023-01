Meizu 20 e Flyme Auto dal vivo: massima integrazione tra smartphone e auto

Il 2023 sarà l'anno del ritorno in grande stile per Meizu, grazie al debutto di un top di gamma nuovo di zecca e di tante altre novità. Le tempistiche sono ancora incerte ma nel frattempo possiamo rifarci con alcuni leak davvero niente male: Meizu 20 ed il nuovo sistema Flyme Auto sarebbero stati avvistati dal vivo!

Meizu 20 e Flyme Auto compaiono dal vivo: a quando il lancio sul mercato?

Le immagini trapelate sui social cinesi in queste ore arrivano un video e farebbero riferimento alle prossime novità in arrivo per Meizu. Dovrebbe trattarsi di un test eseguito da un ingegnere della compagnia cinese, alle prese con il sistema Flyme Auto, l'interfaccia proprietaria del brand dedicata alle automobili, già annunciata lo scorso ottobre e conosciuta anche come Flyme for Car.

La clip mostra il collegamento tra uno smartphone e quello che sembrerebbe essere uno smart display ed è qui che arriva un'ennesima sorpresa. Si tratterebbe infatti di Meizu 20, il prossimo top di gamma della casa cinese confermato varie settimane fa e protagonista anche di un primissimo teaser.

Il dispositivo è imbacuccato di tutto punto per nascondere il design, un'ennesima “conferma” della sua identità. Dal video il collegamento tra device e display sembra decisamente stabile, con performance fluide. Purtroppo non è possibile scorgere nulla di più e lo stesso look dello smartphone è ancora avvolto dal mistero. Si vocifera di un terminale con fotocamere sotto lo schermo, ma questo dettaglio è impossibile da notare.

