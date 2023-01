Tecno Spark Go 2023 ufficiale: economico ma dal look ricercato

Un nuovo smartphone si aggiunge alla proposta di Tecno: si chiama Tecno Spark Go 2023 e, come accaduto con Pova 4 e Spark 9 Pro, è uno smartphone sì economico ma con una certa ricercatezza estetica. Pur puntando alla fascia più tipicamente low-cost, per il nuovo telefono Tecno è stata adoperata una livrea fuori dal comune, ma scopriamo più nel dettaglio scheda tecnica e prezzo di vendita.

Tecno Spark Go 2023 è lo smartphone low-cost che vuole spiccare fra la folla

Sulla parte frontale di Tecno Spark Go 2023 troviamo uno schermo LCD da 6,56″ HD+ con notch a goccia e campionamento del tocco a 120 Hz, incastonato in un corpo con resistenza agli schizzi IPX2 che misura 163,86 x 75,51 x 8,9 mm. La configurazione hardware si basa sul SoC a 12 nm MediaTek Helio A22, con CPU quad-core A53 a 2,0 GHz e GPU PowerVR GE8300, con 3/4 GB di RAM (più 3 GB di RAM virtuale) e 64 GB di memoria espandibile via microSD.

Il tutto è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con ricarica 10W via USB-C e il reparto connettività include 4G, Wi-Fi mono banda, Bluetooth 5.0 e Radio FM tramite ingresso mini-jack. Infine, il software è HiOS 12.0 basato su Android 12 e il lettore d'impronte è incastonato nel modulo fotografico posteriore, che comprende due sensori da 13+2 MP f/1.85 mentre la selfie camera è da 5 MP.

Tecno Spark Go 2023 ha una scocca posteriore caratterizzata da una trama multi-sfaccettata, disponibile nelle colorazioni Endless Black, Nebula Purple e Uyuni Blue. Per il momento, non abbiamo ancora informazioni su prezzo e disponibilità, ma se non l'aveste ancora visto vi invitiamo a vedere l'assurdo pieghevole/arrotolabile Tecno Phantom Vision V.

