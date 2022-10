Tecno Spark 9 Pro è lo smartphone più originale che vedrete oggi

Probabilmente non conoscete uno smartphone come Tecno Spark 9 Pro, ed è un vero peccato perché è un prodotto tanto sconosciuto quanto originale. Lo stesso si può dire per Tecno stessa, che in passato ci ha già abituato a botte di estro del genere, come nel caso dell'inaspettato Camon 18 o dello stravagantissimo Camon 19 Pro Mondrian, il primo smartphone policromatico al mondo.

Tecno Spark 9 Pro rilanciato ufficialmente nell'edizione in collaborazione con BMW

Nel caso di Tecno Spark 9 Pro, non parliamo di uno smartphone inedito bensì di una riedizione, denominata Sport Edition in quanto realizzata in collaborazione con il team Designworks di BMW. Non è la prima volta che la celebre casa automobilistica si approccia al mondo telefonico, in particolare con la collaborazione con iQOO da cui sono nate apposite edizioni speciali dei suoi top di gamma. Ed è proprio quello che è accaduto anche con Tecno Spark 9 Pro, la cui nuova edizione speciale vede un look tutto diverso e mai visto prima su uno smartphone. Il design si ispira a quello che viene definito un “talismano di cristallo ghiacciato”, con la scocca posteriore che si contraddistingue per le due sezioni sfaccettate da vari triangoli blu e celesti; il tutto è poi condito dal modulo fotografico, dove vediamo riprese le linee del logo BMW.

Nonostante si tratti di una edizione speciale, Tecno Spark 9 Pro Sport Edition è uno smartphone che appartiene alla fascia media del mercato. Ha uno schermo LCD IPS da 6,6″ Full HD+ con notch a goccia, un SoC MediaTek Helio G85, memorie da 4/128 GB con microSD, batteria da 5.000 mAh con ricarica 18W, Android 12 e HIOS 8.6, doppia fotocamera da 50+2 MP e selfie camera da 32 MP. Sarà disponibile ufficialmente nei paesi in cui opera Tecno, cioè Africa, Medio Oriente e Sud America, a un prezzo non ancora specificato.

