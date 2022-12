Tecno Pova 4 ha uno stile unico, e che batteria!

Dopo il lancio in Bangladesh, Tecno Pova 4 potrebbe presto raggiungere un nuovo mercato. Stiamo parlando di uno smartphone dallo stile unico e che fa dell'autonomia uno dei suoi principali punti di forza, ma che racchiude anche tante altre caratteristiche interessanti! In questo articolo, facciamo il punto della situazione su design, specifiche tecniche, uscita e prezzo di Tecno Pova 4.

Tecno Pova 4: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Il design di Tecno Pova 4 è unico, caratterizzato da un pattern che l'azienda chiama Energy light ID. La scocca posteriore dello smartphone, infatti, presenta un taglio a forma di diamante, che nella colorazione Cryolite Blue conferisce un aspetto del tutto futuristico. Il dispositivo è disponibile anche nella colorazione Uranolith Grey, che crea degli effetti di sfumatura molto eleganti.

I sensori fotografici sono racchiusi in un ritaglio sfumato, mentre frontalmente troviamo un display LCD IPS da 6,82″ con risoluzione HD+, notch a goccia per la selfie-camera e frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Specifiche tecniche

Supponendo che la versione in arrivo sia esattamente la stessa che ha debuttato non molto tempo fa in Bangladesh, Tecno Pova 4 è alimentato dal processore Helio G99 di MediaTek, supportato da 8 GB di RAM (ai quali si aggiungono altri 5 GB di RAM virtuale) e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone offre una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 MP e un obiettivo di profondità da 2 MP, mentre sulla parte anteriore troviamo una fotocamera da 8 MP.

Tra le altre caratteristiche troviamo una grande batteria da 6.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W, un lettore di impronte digitali montato lateralmente, supporto dual-SIM, chip NFC, supporto per lo sblocco tramite Face AI, jack audio da 3.5 mm e l'immancabile USB di tipo C. Infine, il sistema operativo a bordo è Android 12 con HiOS.

Tecno Pova 4 – Disponibilità e prezzo

Stando alle indiscrezioni, Tecno Pova 4 potrebbe debuttare in India entro il prossimo 15 dicembre. Essendo gli smartphone Tecno venduti esclusivamente su Amazon, anche questo modello non dovrebbe fare eccezione e potrebbe, dunque, essere distribuito solamente attraverso il noto e-commerce.

Tecno Pova 4 è stato lanciato in Bangladesh al prezzo di circa 205€ al cambio, quindi ci aspettiamo di vedere cifre simili anche in questo nuovo mercato.

