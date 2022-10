Meizu annuncia Flyme Auto: tutta l’attenzione ora è sull’automotive

Il progetto Flyme for Car sembrava messo da parte ma in realtà le cose stavano semplicemente procedendo lontano dai riflettori. Oggi Meizu ha riportato alla luce del sole la sua interfaccia software dedicata all'automotive annunciando Flyme Auto, o almeno la nascita del marchio.

Flyme Auto: quali saranno le novità del sistema di Meizu per l'automotive?

Come abbiamo accennato in varie occasioni, l'ultimo periodo è stato molto tribolato per Meizu: c'è stato un periodo di crisi ed un ridimensionamento, conclusosi poi con l'acquisizione da parte del colosso automobilistico Geely. Dopo l'ufficialità, il silenzio: Meizu 19 è stato ritardato, ma l'azienda cinese ha continuato i lavori dedicandosi allo sviluppo software per l'automotive.

Inizialmente si è parlato di Flyme for Car, poi è arrivato un interessantissimo brevetto di un sistema salvavita per auto e poche ore fa la conferma che i flagship store di Meizu saranno rinnovati completamente e venderanno anche automobili.

Ora arriva una nuova conferma da parte del brand con l'annuncio di Flyme Auto, il nuovo sistema multi-piattaforma definito come “più conciso, efficiente ed intelligente”. Purtroppo l'azienda si è limitata solo a svelare il nome ma non ha ancora svelato le novità del software dedicato al settore dell'automotive.

Non appena ci saranno ulteriori informazioni provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i nuovi dettagli.

