iQOO 11S è in arrivo con un chipset flagship inedito

Nonostante iQOO stia per tornare sotto il completo controllo di vivo, la compagnia cinese non sembra essere intenzionata a smettere di portare sul mercato nuovi prodotti (almeno per il momento). Stando a nuove indiscrezioni, sarebbe in arrivo una nuova variante di iQOO 11 con a bordo un chipset inedito: Dimensity 9300 di Mediatek.

iQOO 11S potrebbe essere il primo smartphone con Dimensity 9300

Il nuovo modello potrebbe chiamarsi iQOO 11S ed ereditare diverse specifiche tecniche dalle precedenti versioni della serie 11. I rumor, per esempio, sostengono che il nuovo smartphone potrebbe essere equipaggiato con un display AMOLED E6 da 6.78″ di Samsung, oltre a sfruttare le memorie UFS 4.0 per l'archiviazione e LPDDR5X per la RAM.

Il modello dello smartphone potrebbe essere il “V2304A“, ma la novità più importante potrebbe riguardare proprio il chipset. Se iQOO 11 ha stupito tutti con le prestazione di Snapdragon 8 Gen 2, il nuovo modello 11S potrebbe essere uno dei dispositivi di lancio del nuovo Dimensity 9300 di Mediatek.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su questo smartphone o sulle specifiche tecniche del nuovo chipset, ma è facile immaginare che sia iQOO che Mediatek vogliano proporre soluzioni flagship per alzare ancora un po' l'asticella delle prestazioni degli smartphone top di gamma.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il