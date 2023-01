iQOO 11 5G Global è ufficiale con Snapdragon 8 Gen 2 e super ricarica da 120W

Lo scordo dicembre abbiamo assistito al debutto della nuova gamma top di iQOO con due modelli caratterizzati da specifiche stellari, tante migliorie, un look ormai collaudato ed una super ricarica. Ora iQOO 11 5G arriva in versione Global: il flagship ha debuttato in India, ma per ora solo nella variante standard.

iQOO 11 5G Global: tutte le novità ed il prezzo in India

In termini di design e caratteristiche il terminale non si discosta da quanto visto per il modello lanciato in Cina. Abbiamo un ampio schermo AMOLED E6 da 6.78″ con risoluzione 2K (3200 x 1440 pixel), refresh rate a 144 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz, profondità colore a 10 bit, un punch hole centrale, un lettore d'impronte sotto lo schermo ed un vetro protettivo Gorilla Glass Victus.

Anche a questo giro il cuore del flagship è lo Snapdragon 8 Gen 2 con il supporto di RAM LPDDR5X, storage UFS 4.0 ed un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore.

Non mancano il supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPUS, NFC e un ingresso Type-C per dati e ricarica, speaker stereo e un modulo ad infrarossi. Per la batteria abbiamo un'unità da 5.000 mAh con ricarica rapida da 120W.

Il comparto fotografico di iQOO 11 5G Global vede protagonista un sensore principale Samsung GN5 da 50 MP con stabilizzazione ottica OIS; questo è affiancato da un grandangolo da 8 MP ed un teleobiettivo da 13 MP con zoom 2X. Il tutto è supportato dal chip di imaging proprietario vivo V2. Frontalmente, nel punch hole, trova spazio una selfie camera da 16 MP.

Il nuovo iQOO 11 5G ha debuttato in versione Global per il mercato indiano al prezzo di circa 680€ al cambio attuale (59.999 rupie, 8/256 GB). Il modello maggiorato da 16/256 GB viene proposto invece a 64.999 rupie, circa 737€. Il flagship è presente sia nella variante con cover in vetro che nella sua incarnazione BMW Legend.

Se volete scoprire tutte le differenze e le caratteristiche di iQOO 11 Pro, ecco il nostro approfondimento dedicato ad entrambi i dispositivi. Per chi punta all'acquisto, vi segnaliamo che i due top (in versione CN) sono già acquistabili: ecco dove comprare sia iQOO 11 che il fratello maggiore Pro.

