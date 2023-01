Recensione Xiaomi Heated Winter Scarf: la sciarpa riscaldata perfetta per l’inverno

L'inverno è inevitabilmente arrivato, portando con se il tipico freddo gelido che caratterizza questa stagione. Per i più freddolosi potrebbero essere tre mesi piuttosto difficili da affrontare, ma quello che vi presentiamo oggi è un arma in più nel vostro arsenale per combattere il gelo e rimanere sempre caldi come a casa. Vi presentiamo Xiaomi Heated Winter Scarf da Youpin, una sciarpa riscaldata in grado anche di massaggiarvi il collo.

Recensione Xiaomi Heated Winter Scarf

Installazione e messa in funzione

Una volta rimossa dall'imballaggio, mettere in funzione la sciarpa sarà davvero molto semplice. Basterà, infatti, aprire la piccola zip sul lato sinistro per scoprire il connettore USB a cui andrà collegata una power bank, che non è inclusa nella confezione di vendita.

L'alloggiamento che andrà a contenere la nostra power bank non è molto grande, quindi vi consigliamo di equipaggiare la vostra sciarpa con un dispositivo di ricarica di dimensioni contenute o ovviamente non troppo pesante, visto che dovrete indossarla.

Nel nostro caso abbiamo deciso di utilizzare una piccola power bank cilindrica prodotta di LinQ da 3200 mAh, più che sufficiente per garantire una buona autonomia alla nostra nuova arma contro il freddo.

Riscaldamento e comfort

La sciarpa è realizzata in flanella ed ha una lunghezza di circa 80 centimetri, più che sufficiente ad avvolgere completamente il collo, facendo un risvolto nel fermo realizzato anch'esso in morbida flanella. La sciarpa è estremamente piacevole al tatto e non irrita in alcun modo la pelle.

Con i due pulsanti posizionati sull'estremità sinistra della sciarpa, è possibile azionare le funzioni peculiari dell'indumento: il riscaldamento e la vibrazione massaggiante. Con una pressione prolungata del tasto con l'icona della fiamma accenderemo la sciarpa, che si posizionerà fin da subito sulla massima intensità di 55° (raffigurata dalla colorazione rossa). Una seconda pressione trasformerà l'icona in colore blu, segnando l'abbassamento della temperatura a 45°, mentre la terza colorerà l'icona di verde indicando una temperatura di 35°.

Il riscaldamento della sciarpa non è immediato: serviranno almeno 10 minuti prima di iniziare a sentire il calore proveniente dalla serpentina posizionata al centro della sciarpa, proprio alla base della nuca. La sensazione è davvero piacevole e nel giro di una quindicina di minuti sarete avvolti dal caldo abbraccio della sciarpa.

La modalità massaggio, invece, lascia un po' a desiderare: la vibrazione infatti risulta troppo rigida per essere considerata davvero massaggiante. Sono disponibili quattro diverse modalità di vibrazione: verde per una vibrazione mista (continua ed intermittente, alternata), blu per scariche vibranti da 2.5 secondi, viola per quattro vibrazioni corte ed una più lunga e azzurro per una vibrazione sempre intermittente.

Xiaomi Heated Winter Scarf – prezzo e considerazioni

Nonostante la funzione massaggiante non sia di prim'ordine, la sciarpa riscaldata di Xiaomi offre un comfort reale quando il calore inizia pervadere il nostro corpo partendo dalla base del collo. Nei giorni più freddi, un indumento smart come può davvero svoltarci l'umore, coccolandoci nel caldo abbraccio della flanella riscaldata. Promossa con riserva, quindi, ma assolutamente consigliata per i più freddolosi visto che il prezzo si aggira intorno ai soli 18€.

