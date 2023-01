HUAWEI MateBook D 15 ufficiale: prestazioni migliorate e produttività al top

Huawei ha aggiornato la sua famiglia di notebook con la nuova generazione di MateBook D 15. Il dispositivo arriva con un processore più potente e una serie di tecnologie che lo rendono un ottimo strumento per il lavoro e la produttività. Oltre ciò, il produttore ha anche annunciato la disponibilità in Italia di Huawei MateBook 14.

HUAWEI MateBook D 15: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Come altri modelli della serie, anche il design di HUAWEI MateBook D 15 presenta delle linee pulite ed eleganti, ulteriormente accentuato dalla nuova colorazione Mystic Silver. Le sue dimensioni e il peso leggero lo rendono perfetto da trasportare, per cui, grazie anche alle caratteristiche che vedremo a breve, risulta essere una soluzione ideale per studenti e lavoratori in movimento.

Punto di forza di questo nuovo laptop è il display. Parliamo di un'unità FullView da 15″ con risoluzione FullHD, antiriflesso e con rapporto schermo-corpo dell'87%. Il display ha ottenuto le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free per una bassa emissione di luce blu, per un'esperienza confortevole anche quando si utilizza il laptop a lungo.

HUAWEI MateBook D 15 è alimentato dal processore Intel Core di undicesima generazione con scheda grafica Intel Irisi Xe per prestazioni più elevate. Il tutto è accompagnato da 16 GB di RAM e 512 GB di SSD NVMe PCIe ad alta velocità, mentre il sistema di raffreddamento con ventola HUAWEI Shark e la modalità Performance possono spingere le prestazioni oltre i limiti e gestire anche carichi di lavoro più impegnativi. Abbiamo poi un adattatore CA in dotazione che supporta la ricarica rapida a 65 We, per un pieno di autonomia in pochi minuti.

Il laptop supporta la tecnologia Super Device che semplifica la connessione con gli altri dispositivi del marchio – smartphone, tablet e monitor, mentre la modalità Multi-Screen Collaboration offre un'esperienza multi-tasking avanzata con la possibilità di mantenere aperte fino a tre schede. Grazie alla Multi-Screen Collaboration, ad esempio, è possibile connettere un tablet Huawei al laptop, trascinare i file e usare il primo come blocco da disegno o come secondo schermo.

Apriamo qui una piccola parentesi, perché il colosso della tecnologia ha anche aggiornato HUAWEI MateBook 14 munendolo di un processore Intel Core di undicesima generazione, un maestoso pannello FullView 2K per un rapporto schermo-corpo del 90%, ben 16 GB di RAM e modulo WiFi 6 per una connettività super veloce. Il laptop supporta adesso la tecnologia Super Device ed una serie di funzionalità pensate per aumentare la produttività. Tra queste, citiamo Huawei Share, per una collaborazione multi-schermo con fino a tre finestre aperte; e PC Manager, per un utilizzo interconnesso con uno smartphone Huawei.

HUAWEI MateBook D 15 e MateBook 14 – Disponibilità e prezzi

HUAWEI MateBook D 15 e Matebook 14 sono già disponibili all'acquisto in Italia sullo Store ufficiale del brand, al prezzo rispettivamente di 799€ e 1.149€. Chi procederà con l'acquisto entro il prossimo 31 gennaio riceverà uno sconto di 100€ e un HUAWEI Bluetooth Mouse di seconda generazione in omaggio con HUAWEI MateBook D 15; e uno sconto di 150€ più HUAWEI Sound Joy in regalo con HUAWEI MateBook 14. Di seguito trovate i link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

HUAWEI MateBook 14 Chi procederà con l'acquisto entro il prossimo 31 gennaio riceverà uno sconto di 150€ più HUAWEI Sound Joy in regalo. More Less 1.149€€

