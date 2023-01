Le 5 migliori estensioni di Google Chrome per ChatGPT

Uno dei trend del momento è sicuramente ChatGPT: una intelligenza artificiale addestrata a generare testo per rispondere alle domande degli utenti. Le possibilità sembrano essere davvero infinite, ma come possiamo integrarlo al meglio nella nostra navigazione in internet quotidiana? Scoprite insieme a noi le migliori estensioni di Google Chrome dedicate proprio a ChatGPT!

Che cos'è ChatGPT e come funziona

ChatGPT (abbreviazione di “Generative Pre-training Transformer”) è un modello di machine learning sviluppato da OpenAI che viene utilizzato per la generazione di testo tramite chatbot. Questa intelligenza artificiale è stata addestrata utilizzando una quantità enorme di dati di testo e può essere utilizzata per compiere diverse attività, come la scrittura di storie, la risposta a domande o la traduzione di testo.

ChatGPT è stato progettato per essere utilizzato in modo “generativo”, ovvero per creare nuovo testo in modo autonomo ed automatico, anziché semplicemente riconoscere o classificare un testo pre-esistente. La prima versione pubblica è stata pubblicata alla fine del mese di novembre e da allora non ha smesso di crescere in popolarità.

ChatGPT: le migliori estensioni per Google Chrome

Le potenziali di questa intelligenza artificiale sono davvero tante, ma alcune estensioni per Google Chrome ci permettono di potenziarla per trarre vantaggio da una migliore integrazione con il web. Quella che trovate di seguito è una lista delle migliori estensioni e plug-in per il celebre browser di Google.

ChatGPT PDF: una estensione per scaricare le nostre conversazioni con l'intelligenza artificiale. Si può esportare l'intera chat in formato PNG, PDF oppure creare un link condivisibile sul web. Per installare questa estensione, è necessario scaricarla da GitHub ed abilitare la Developer Mode. | SCARICA ORA

ChatGPT Chrome Extension: una estensione per utilizzare la nota intelligenza artificiale direttamente tramite Google Chrome. Una volta installata, troveremo sulla nostra toolbar un'icona di collegamento rapido che ci permetterà di iniziare subito la conversazione. | SCARICA ORA

ChatGPT for Google: questa estensione integra l'intelligenza artificiale nei risultati di ricerca di Google e degli altri motori di ricerca per includere una risposta alle domande più comuni. Possiamo, per esempio, cercare su Google “come si crea un PDF?” per ottenere una guida da parte di ChatGPT affiancata ai più classici risultati di ricerca. | SCARICA ORA

Promptheus: siete stanchi di utilizzare la tastiera per scrivere le vostre domande? Allora questa è l'estensione che fa per voi. Una volta installata, vi basterà tenere premuta la barra spaziatrice per iniziare subito a conversare con ChatGPT utilizzando la vostra voce. | SCARICA ORA

WebChatGPT: una delle grandi pecche di questa IA è che la conoscenza è ferma al 2021. Questa estensione si occupa di integrare nelle risposte di ChatGPT i risultati di ricerca più rilevanti ed aggiornare, per fornire responsi più accurati. | SCARICA ORA

L'intelligenza artificiale di ChatGPT continuerà ad evolversi nei prossimi mesi, così come gli utilizzi che potremo farne e le estensioni che ne potenzieranno le capacità. Quale pensate possa essere un uso per questo tipo di tecnologia? Fatecelo sapere nei commenti!

