Dove comprare iQOO 11 e 11 Pro: Snapdragon 8 Gen 2 e super ricarica da 200W!

Gli smartphone targati iQOO non hanno nulla da invidiare ai modelli di vivo, anzi: si tratta di smartphone top in grado di competere con i principali rivali del mercato cinese (e non) e anche gli ultimi dispositivi si muovono in questa direzione. Andiamo a conoscere meglio i nuovi top di gamma e sopratutto andiamo a scoprire dove comprare iQOO 11 e 11 Pro fin da ora!

iQOO 11 e iQOO 11 Pro sono già qui: ecco dove comprare i nuovi top di gamma

I nuovi top di gamma del brand cinese sono delle vere belve, ma quali sono le differenze tra iQOO 11 e il modello Pro? Entrambi adottano uno schermo di punta, un AMOLED E6 da 6.78″ QHD+ a 144 Hz con LTPO 4.0 e lettore d'impronte integrato. La versione base presenta un display flat con un lettore ottico mentre il fratello Pro offre bordi curvi ed un lettore d'impronte ad ultrasuoni.

Il cuore dei due flagship è lo Snapdragon 8 Gen 2, mentre ci sono differenze nella batteria. iQOO 11 presenta un'unità da 5.000 mAh con ricarica da 120W mentre la versione Pro monta un modulo da 4.700 mAh con ricarica da 200W (e wireless da 50W).

Abbiamo poi una fotocamera da 50 + 13 + 8 MP con OIS, grandangolo e teleobiettivo 2X a bordo del modello standard. Il fratello maggiore Pro presenta invece una tripla camera da 50 + 50 + 13 MP con IMX866, OIS, grandangolo e teleobiettivo 3X. E dopo la solita panoramica, vediamo dove comprare iQOO 11 e 11 Pro, con un occhio anche al risparmio!

Bande supportate: 4G FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B66 4G LTD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 5G: n1/n3/n5/n8/n28A/n40/n41/n77/n78



