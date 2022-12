WhatsApp: in arrivo una nuova funzionalità per chi vuole nascondere i messaggi!

I ragazzi di WABetaInfo hanno scoperto una nuova funzionalità della versione 2.22.25.20 di WhatsApp Beta per smartphone Android che permette di inviare messaggi di testo con auto-distruzione. Ecco tutti i dettagli!

WhatsApp lavora ai messaggi che si auto-distruggono dopo la lettura

La funzionalità in arrivo torna utile soprattutto quando si condividono informazioni molto importanti o private che si desiderano eliminare dallo smartphone del destinatario poco dopo la ricezione e la lettura del messaggio. Il suo funzionamento ricorda molto quello già visto con l'invio di immagini e video con timer di auto-distruzione.

Come potrete osservare dallo screenshot qui sotto, l'aggiornamento introduce un nuovo pulsante accanto la barra della chat, con all'interno un lucchetto. Ciò significa che si sta per inviare un messaggio che potrà essere visualizzato una sola volta. Non appena il destinatario di quel messaggio avrà aperto la chat e letto il messaggio, quest'ultimo verrà automaticamente distrutto e non sarà più possibile rileggerlo.

Ad ogni modo, questa è ancora una funzionalità in fase di sviluppo, per cui il design del pulsante e l'intero meccanismo potrebbero subire dei cambiamenti prima del rilascio ufficiale. Inoltre, proprio come accade con le immagini e i video che possono essere visualizzati una sola volta, non è possibile inoltrare e copiare i messaggi con auto-distruzione. Anche la possibilità di effettuare uno screenshot del testo dovrebbe essere limitata.

