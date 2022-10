Su WhatsApp non sarà più possibile fare lo screenshot di immagini e video con autodistruzione

Solitamente, inviamo foto e video che si autodistruggono quando non vogliamo che il destinatario del messaggio possa appropriarsi di quel contenuto e salvarlo sullo smartphone. Senza però considerare che, almeno su WhatsApp, le persone possono effettuare uno screenshot di qualsiasi cosa senza che l'altro lo sappia. Il che è un po' un paradosso. Bene, presto questo problema non esisterà più. WhatsApp, infatti, ha iniziato a testare una nuova funzionalità che impedisce di fare uno screenshot ad immagini e video inviati con timer di autodistruzione.

Su WhatsApp è in arrivo una funzione che blocca gli screenshot di immagini e video con autodistruzione

La nuova funzionalità è disponibile per alcuni utenti selezionati che eseguono la versione 2.22.22.3 di WhatsApp Beta sui loro smartphone Android. Quando si cerca di effettuare uno screenshot ad una immagine o video che sono stati inviati con un timer di autodistruzione, verrà mostrato il messaggio “Impossibile catturare uno screenshot a causa delle norme di sicurezza“, e tutto quello che verrà immortalato è una schermata nera.

Anche utilizzare applicazioni di terze parti sarà inutile, perché lo screenshot restituirà sempre e comunque una schermata nera. Ad ogni modo, l'utente che ha inviato il file non verrà informato se il suo destinatario ha provato ad effettuare uno screenshot, contrariamente a quanto invece accade con Snapchat.

Ciò non vieta, tuttavia, ad un utente di utilizzare uno smartphone secondario per scattare una foto o registrare un video del contenuto del messaggio. Il test verrà esteso a più utenti nelle prossime settimane.

Intanto, ricordiamo che su WhatsApp sono in arrivo i cosiddetti “Call Link“, ovvero dei link di collegamento che permettono di accedere ad una chiamata in corso con un semplice click. La funzionalità è già in fase di rilascio per alcuni utenti e dovrebbe raggiungere tutti i dispositivi compatibili entro le prossime settimane.

Oltre ciò, il team di WhatsApp starebbe anche lavorando ad un pulsante modifica che permetterà di apportare modifiche e correzioni a messaggi già inviati. Al momento, tuttavia, non è ancora chiaro quando la funzionalità sarà pronta per il rilascio.

