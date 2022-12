iQOO 11 5G Global: abbiamo una data d’uscita ufficiale

A distanza di pochissimo dal debutto in Cina, dopo i primi indizi in merito al rilascio internazionale, ecco che torniamo a parlare dell'ultima serie di punta del brand partner di vivo. iQOO 11 5G Global è in dirittura d'arrivo: l'azienda ha svelato la data di presentazione ufficiale del nuovo top di gamma!

iQOO 11 5G in arrivo in versione Global: ecco la data di presentazione

Tramite un video teaser la divisione indiana di iQOO ha confermato il debutto del nuovo dispositivo fuori dalla Cina. La data di presentazione di iQOO 11 5G è fissata per il 10 gennaio 2023: bisognerà pazientare fino al nuovo anno per assistere al lancio internazionale del dispositivo. Al momento la compagnia ha annunciato l'arrivo del modello standard e non sappiamo se ci sarà anche il la versione Pro.

Per quanto riguarda le caratteristiche di iQOO 11 5G, parliamo – ovviamente – di uno smartphone top equipaggiato con l'ultimo Snapdragon 8 Gen 2 e dotato di un'ampio schermo flat AMOLED E6 da 6.78″ QHD+ a 144 Hz. Non manca una fotocamera performante (da 50 + 13 + 8 MP) con OIS ed il nuovo ISP vivo V2, così come una batteria capiente (da 5.000 mAh) con super ricarica da 120W.

Se volete saperne di più sulla famiglia iQOO 11 prima del debutto Global, date un'occhiata al nostro approfondimento!

