Red Magic lancia il monitor da gaming per gli eSport: 27″ e 240 Hz

Red Magic ha lanciato in Cina un nuovo monitor da gaming che farà la felicità di tantissimi appassionati di eSport grazie all'altissimo refresh rate e la fedeltà cromatica che caratterizza questo dispositivo.

Red Magic, la divisione gaming di Nubia, dopo aver portato sul mercato cinese i monitor da gaming con miniLED e risoluzione 4K, lancia oggi dei nuovi schermi pensati proprio per i giocatori degli eSport.

Con questo nuovo modello la risoluzione si abbassa a QHD (2560 x 1440 pixel), ma guadagna un refresh rate molto alto: ben 240 Hz. Grazie alla copertura del 99% del color gamut DCI P3 e la certificazione HDR 400, questo monitor è in grado di restituire immagini dai colori brillanti e molto vicini alla realtà.

Per quanto riguarda la connettività, questo nuovo Gaming Monitor è dotato un ingresso HDMI 2.0, uno Display Port 1.4 ed una porta USB di Tipo C. Il design del prodotto, invece, risulta abbastanza essenziale: bordi molto sottili ed un piede centrale a V che sorregge lo schermo.

Red Magic Gaming Monitor 27″ è disponibile in pre-ordine in Cina al prezzo di circa 360€ (2499 yuan). Al momento non si hanno informazioni su un eventuale arrivo della versione Global per i mercati internazionali.

