Red Magic Gaming Monitor ufficiale: 4K, 160 Hz e display Mini Led!

Red Magic, brand partner di Nubia, ha finalmente portato sul mercato il suo primo monitor da gaming, una soluzione in 4K con caratteristiche davvero interessanti per i giocatori PC. Il pannello Mini Led e il refresh rate molto alto potrebbero far rapidamente entrare questo monitor nelle grazie dei videogiocatori, anche di quelli più competitivi.

Red Magic 4K Gaming Monitor: tutto quello che c'è da sapere

Display, specifiche e caratteristiche

In occasione del lancio dei top di gamma 7S e 7 Pro, la casa di produzione cinese aveva preannunciato anche l'arrivo del monitor da Gaming Red Magic 4K, nonché la prima linea da gaming PC del brand. La line-up, presentata lo scorso settembre, infatti include anche una tastiera meccanica e un mouse wireless.

Red Magic 4K Gaming Monitor mette a disposizione dei giocatori un display da 27″ in 4K e tecnologia Mini Led AUO 7.0 (2304 punti luminosi, 1152 partizioni indipendenti) che arriva ad offrire un color gamut del 99% su DC-P3 e Adobe RGB. Il monitor è dotato anche di certificato HDR 1000, per colori più luminosi e realistici.

Con il refresh rate a 160 Hz, il tempo di risposta di 1 millisecondo e il supporto ad AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync, il monitor si presenta come soluzione ideale anche per chi gioca a livello competitivo, dove la reattività dei comandi può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Il dispositivo è dotato di una porta HDMI 2.1 e una porta USB di Tipo C con ricarica inversa, ovvero in grado di caricare il dispositivo collegato ad esso ad una potenza di 90W. Lo stand, inoltre, ci permette di regolare l'altezza e l'orientamento del monitor.

Lo schermo è disponibile anche nella versione 4K Wireless Projection: si tratta del primo monitor in grado di offrire una proiezione wireless mmWave autonoma, senza perdita della qualità dell'immagine e con una latenza bassa.

Red Magic 4K Gaming Monitor – Prezzo e disponibilità

Il nuovo monitor Red Magic 4K Gaming è disponibile in preordine per il mercato cinese, con vendite a partire dal 17 ottobre ad un prezzo di partenza intorno ai 795€ al cambio attuale. Di seguito le configurazioni disponibili:

Versione Standard – 5499 yuan (circa 795€)

(circa 795€) Versione 4K Wireless Projection – 6499 yuan (circa 940€)

Come ogni lancio che si rispetti, anche quello del Red Magic 4K Gaming Monitor offre un incentivo per chi decide di acquistarlo subito. Al momento, infatti, la versione standard del monitor da gaming può essere prenotata ad un prezzo di 4999 yuan (circa 723€).

Purtroppo, al momento, non siamo a conoscenza di un eventuale lancio occidentale del monitor o della linea da gaming di Red Magic.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il