OPPO MariSilicon Y sarà un chip audio rivoluzionario

È passato un anno dalla presentazione del MariSilicon X e sta per arrivare un nuovo chipset proprietario targato OPPO, questa volta denominato MariSilicon Y. Sin dalla sua nascita, la compagnia cinese si è prodigata nel diventare una delle principali realtà nel mondo multimediale: come raccontato nel mio video-editoriale, il marchio OPPO nasce nel mercato audio/video ancor prima che come produttore di smartphone, fra lettori MP3 e DVD. Per ovvie ragioni storiche, l'evoluzione tecnologica ha portato alla chiusura della divisione OPPO Digital, ma il pedigree maturato nella sua storia è stato ereditato dalla sezione dedicata agli smartphone.

OPPO presenta MariSilicon Y: dopo la serie X, la serie Y punta al mondo dell'audio

È interessante come, nel complesso mercato degli smartphone, OPPO sia una delle aziende che più ha puntato alla creazione di chipset proprietari. Apple è l'unica che si realizza i chip da sola, mentre Samsung e Huawei per un motivo o per un altro si trovano costrette a collaborare con Qualcomm o MediaTek, così come la pressoché totalità degli altri produttori, OPPO compresa. Questo per i System-on-a-Chip, cioè il cuore dei dispositivi, ma i chip customizzati possono anche riguardare parti separate, come nel caso dell'ISP fotografico (MariSilicon X) e adesso anche dell'audio.

OPPO presenta MariSilicon Y come un chip audio Bluetooth TSMC a 6 nm N6RF, che fra le sue caratteristiche principali ha il supporto 24-bit a 192 kHz in alta qualità lossless e un'ampiezza di banda da record fino a 12 Mbps. Non manca quel tocco di intelligenza artificiale che muove l'algoritmo con potenza di calcolo fino a 590 GOPS, così come il supporto all'audio spaziale e alla tecnologia Music Extraction On-Device. Al contrario di MariSilicon X, però, la serie Y è pensata per essere utilizzata a bordo delle cuffie TWS OPPO.

Per il momento, questo è quanto sappiamo sul MariSilicon Y, perché la presentazione ufficiale avrà luogo all'OPPO Inno Day del 14/15 dicembre. L'evento sarà a dir poco ricco di novità, come i due pieghevoli Find N2 e Find N2 Flip, il cane robotico QRIC e la rinnovata serie OPPO Watch.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il