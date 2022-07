Meizu 19 rimandato: lo ha deciso Geely

Intorno al mondo Meizu c'erano due dubbi ricorrenti: quando Geely avrebbe acquistato il marchio e quando sarebbe uscito Meizu 19. Ebbene, le due cose ora sono totalmente concatenate, visto che a seguito dell'ufficialità dell'acquisizione, la nuova proprietà ha di fatto posticipato l'uscita del flagship all'anno prossimo.

Meizu 19 rimandato al 2023: troverà Snapdragon 8 Gen 2 come chipset?

La notizia in merito all'uscita posticipata della serie 19 arriva in maniera congiunta da Meizu e Geely, durante la conferenza stampa dell'avvenuta acquisizione. Ma cosa ci dicono di preciso? Anzitutto, che Meizu manterrà il proprio dipartimento smartphone in maniera indipendente, quindi i dispositivi saranno opera di chi l'ha sempre fatto e non subiranno modifiche.

In secondo luogo, che la progettazione per Meizu 19 ha bisogno di più tempo, in quanto c'è la volontà di creare un flagship al meglio delle potenzialità e dunque si è optato per il posticipo. Ora, Meizu ha già in mano elementi arrivati direttamente dai fan per progettare lo smartphone, come ad esempio l'entità della batteria, oppure qualche spunto per il design.

Ottimo, ma quando esce dunque Meizu 19? Geely ha definito come periodo di uscita per il suo smartphone al Q1 2023, quindi nel primo trimestre del prossimo anno (gennaio-marzo 2023) in piena wave di nuovi top gamma. Questo apre allo scenario che lo vedrebbe dunque dotato dello Snapdragon 8 Gen 2 e non dell'8 Gen, come previsto inizialmente. Insomma, dovremo aspettare un pochino per vedere il vero ritorno di Meizu, ma riuscirà a tenere il passo dei competitor e tornare ad essere apprezzato in patria come è stato fino al modello 18?

