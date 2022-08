Meizu brevetta un sistema salvavita per auto ed è rivoluzionario

La compagnia cinese Meizu è specializzata in smartphone ed accessori, ma di recente ha cominciato a sviluppare una sua interfaccia software per auto (la Flyme for Car). Non si tratta di un “grande passo” come quello di Xiaomi: non sembra che l'azienda sia intenzionata a produrre un veicolo elettrico (almeno per ora), ma le conseguenze dell'acquisizione da parte del colosso automobilistico Geely cominciano a farsi sentire. Meizu ha brevettato, infatti, un sistema salvavita per auto: ecco di cosa si tratta e come funziona!

Meizu pensa ad un sistema di sicurezza “anti-annegamento” per auto

Il nuovo brevetto pubblicato da Meizu – come anticipato in apertura – evidenzia l'interesse del brand cinese verso il settore delle auto EV e forse non è un caso il fatto che questa novità sia spuntata proprio durante il periodo dell'entra in scena di Geely. Entrando nel dettaglio si tratta di un sistema “salvavita” utile in caso di incidente, nel caso in cui la vettura finisca in acqua.

Abbiamo a che fare con una tecnologia anti-annegamento che, almeno su carta, si preannuncia originale e a suo modo rivoluzionaria. Quando l'auto – dopo un impatto – finisce in acqua, un dispositivo integrato mette in modo un sistema di “salvataggio” unico. Il modulo, tramite elettrolisi, scompone l'acqua in ossigeno e idrogeno: il primo finisce nell'abitacolo della vettura, in modo da permettere all'utente di respirare.

Per quanto riguarda invece l'idrogeno, questo viene trasmesso agli airbag e negli pneumatici al fine di stabilizzare il mezzo. In questo modo aumenta la galleggiabilità dell'auto e aumentano anche le possibilità di mettersi in salvo.

Si tratta di una soluzione molto particolare e al momento è solo un brevetto: non è dato di sapere se si passerà ai fatti o meno, ma resta comunque una tecnologia interessante. Certo, le possibilità di finire in acqua con l'auto non sono tantissime: eppure questa novità targata Meizu sarebbe comunque un sistema di sicurezza in più.

