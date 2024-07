Nothing Phone (2a) Plus confermato: il lancio è fissato per luglio

Mentre CMF Phone 1 si sta rivelando un vero successo (sicuramente grazie al prezzo abbordabile e al suo particolare look), per il prossimo modello top targato Nothing bisognerà attendere. Il terzo capitolo della serie principale, ossia Phone (3) sarà improntato sull’AI, ma arriverà soltanto nel 2025. Per ingannare l’attesa, ecco spuntare un nuovo telefono: Nothing Phone (2a) Plus ha una data di presentazione ed è vicinissima!

Nothing Phone (2a) Plus in arrivo a luglio: ufficiale la data di presentazione

Crediti: Nothing

Il prossimo smartphone della compagnia di Carl Pei è stato annunciato a sorpresa: la data di presentazione di Nothing Phone (2a) Plus è fissata per il 31 luglio, quindi tra poco meno di due settimane (nel momento in cui scriviamo). A parte il giorno dell’uscita ed un’immagine teaser alquanto criptica non ci sono altri dettagli. Immagini, specifiche, voci di corridoio: nulla e il nuovo smartphone è attualmente avvolto dal mistero.

Gli unici cambiamenti che potrebbero giustificare l’arrivo in un modello Plus potrebbero riguardare il chipset (magari una soluzione Snapdragon?) oppure qualche novità lato batteria/ricarica o magari il comparto fotografico. Di seguito trovate la scheda tecnica dell’attuale Nothing Phone (2a) e qui la recensione: non appena ne sapremo di più sulla versione Plus vi aggiorneremo con tutti i dettagli.

Nothing Phone 2a – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,7 x 76,3 x 8,6 mm per 190 grammi

Certificazione IP54

Display AMOLED BOE/Visionox da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate dinamico da 30 Hz a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, profondità colore a 10 bit, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco di 1.300 nit

BOE/Visionox da (2.412 x 1.084 pixel) con refresh rate dinamico da 30 Hz a , campionamento del tocco a 240 Hz, profondità colore a 10 bit, PWM Dimming da 2.160 Hz e luminosità di picco di 1.300 nit Lettore d’impronte sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTel Dimensity 7200 Pro a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core (2 x 2,8 GHz A715 + 6 x 2,0 GHz A510)

GPU ARM Mali-G610

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria UFS 2.2 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo

Fotocamera da 50 + 50 MP (f/1.88-2.2) con IMX890 e S5KJN1, stabilizzazione OIS e ultra-wide

(f/1.88-2.2) con IMX890 e S5KJN1, stabilizzazione OIS e ultra-wide Selfie camera IMX615 da 32 MP (f/2.2)

(f/2.2) Sistema operativo Android 14 con Nothing OS 2.5

