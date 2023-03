Pixel Buds Pro: disponibile da oggi l’Audio Spaziale con tracciamento della testa

L'aggiornamento di gennaio degli auricolari premium di Google ha introdotto il supporto all'Audio Spaziale per gli ultimi modelli della serie Pixel (6/6 Pro, 7/7 Pro), tuttavia sembra che Big G abbia intenzione di migliorare ulteriormente questa funzionalità. Scavando nell'applicazione dedicata alle TWS è emersa una novità che potrebbe debuttare presto a bordo delle Pixel Buds Pro, ovvero il tracciamento della testa (utile per un'esperienza audio ancora più immersiva).

Aggiornamento 08/03: la funzione è finalmente disponibile per tutti tramite aggiornamento firmware. Trovate tutte le informazioni all'interno dell'articolo.

Google Pixel Buds Pro: cosa ci aspetta con il prossimo aggiornamento

Il nuovo menù scovato smanettando con l'applicazione delle Google Pixel Buds Pro va ad arricchire l'Audio Spaziale con il supporto al tracciamento della testa. Oltre ai pulsanti per abilitare e disabilitare entrambe le funzionalità, è presente anche un video dimostrativo che presenta le feature in azione; si tratta di una clip sulla natura, con musica orchestrale e richiami di uccelli.

Il tracciamento della testa – che può essere abilitato opzionalmente – serve a rendere reattivo ai movimenti l'Audio Spaziale. La nuova schermata delle impostazioni è pensata per accedere facilmente a questa funzionalità: gli utenti potranno scegliere in modo rapido se utilizzare Audio Spaziale e tracciamento oppure il suono stereo classico.

Questa nuova funzione è disponibile da oggi 8 marzo 2023 e può essere abilitata dopo l'installazione dell'aggiornamento firmware 4.30. Questo update è attualmente in fase di rollout e potrebbe richiedere fino ad una settimana prima che venga proposto tramite la companion app. Google consiglia di testare l'audio spaziale con i contenuti surround 5.1 presenti su Netflix e YouTube, per una esperienza d'ascolto mai provata prima.

