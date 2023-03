Samsung Galaxy M14 5G ufficiale: il nuovo budget phone da 50 MP, con tanta batteria

Dopo le prime indiscrezioni delle scorse settimane, il primo modello dell'anno dedicato alla serie M è ufficiale. Si tratta di un budget phone con connettività di nuova generazione, caratterizzato da un design che segue la scia “dei grandi” ed un prezzo contenuto: ecco tutti i dettagli su Samsung Galaxy M14 5G, tra specifiche tecniche, caratteristiche e disponibilità sul mercato.

Samsung Galaxy M14 5G ufficiale: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di stile, Samsung Galaxy M14 5G somiglia molto al recente Galaxy A14 5G, a sua volta dotato di una cover posteriore che attinge a piene mani dai modelli superiori del brand (con una tripla fotocamera accompagnata dal flash LED, il tutto a filo con la scocca).

Frontalmente abbiamo uno schermo LCD IPS da 6,6″ con risoluzione in Full HD+ (2408 x 1080 pixel), una frequenza di aggiornamento di 90 Hz ed un notch a goccia per ospitare la selfie camera. Lo smartphone misura 166,8 x 77,2 x 9,4 mm per un peso di 206 grammi; il lettore d'impronte digitali è integrato nel tasto di accensione (posizionato lungo il bordo destro del corpo).

Specifiche tecniche e caratteristiche

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Samsung Galaxy M14 5G è mosso dal chipset Exynos 1330 (a 5 nm, con una frequenza massima di 2,4 GHz e GPU Mali G68 MP2) ed è alimentato da una capiente batteria da 6.000 mAh, con ricarica dea 15W. Lato memorie sono presenti 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage espandibile tramite micro SD.

Il resto delle caratteristiche comprende WiFi Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC per i pagamenti, GPS, una porta Type-C 2.0, un ingresso mini-jack da 3.5 mm per le cuffie, il supporto Dual SIM, Android 13 (con One UI 5.0).

Concludiamo la nostra panoramica con il comparto fotografico, composto da un triplo modulo da 50 + 2 + 2 MP (f/1.8-2.4-2.4), con macro e profondità di campo. La selfie camera è un sensore da 13 MP (f/2.0).

Samsung Galaxy M14 5G – Prezzo e disponibilità

Al momento il nuovo Samsung Galaxy M14 5G è stato lanciato a sorpresa solo in Ucraina, al prezzo di circa 210€ al cambio attuale (per la versione da 4/64 GB). È presente anche una variante da 4/128 GB, in questo caso proposta a circa 228€ al cambio.

