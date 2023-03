Samsung Galaxy F14 5G certificato da Google: ecco i primi dettagli

La prima metà dell'anno non ha visto solo protagonisti i nuovi modelli della serie S23, ma anche una sfilza di budget phone per tutte le tasche. Ed ora sembra che sia in dirittura d'arrivo anche un ennesimo modello: Samsung Galaxy F14 5G è stato scovato nel database di Google Play Console e potrebbe essere un dispositivo che conosciamo già bene.

Samsung Galaxy F14 5G avvistato su Google Play Console

Di recente Samsung ha presentato il nuovo Galaxy M14 5G, rebrand di Galaxy A14 5G che apporta alcune modifiche. A quanto pare ora ci sarà anche una terza interazione, ossia Samsung Galaxy F14 5G (presumibilmente per i mercati dove gli altri due modelli non arriveranno).

Lo smartphone è apparso su Google Play Console sia con il nome commerciale che con la dicitura M14X: un dettagli che sembra rivelare la sua natura di rebrand. Inoltre anche il design ricalca quello dei due dispositivi citati poco sopra e perfino parte delle specifiche coincidono.

Il prossimo Samsung Galaxy F14 5G sarà dotato del chipset S5E8535, ossia dell'Exynos 1330, e avrà dalla sua Android 13 ed uno schermo con notch a goccia e risoluzione Full HD+. Google Play Console riporta la presenza di 6 GB di RAM.

Volendo prendere per buona l'ipotesi rebrand di M14, dovremmo avere uno schermo da 6,6″ a 90 Hz, una fotocamera da 50 MP (con macro e profondità) ed una batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 15W.

