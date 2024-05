vivo X Fold 3 Pro sarà il primo pieghevole Global? Spunta il periodo d’uscita

Aggiornamento 11/05: si torna a parlare della versione Global di X Fold 3 Pro, questa volta con il possibile periodo d’uscita. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

A distanza di alcuni mesi dal debutto in Cina, si torna a parlare di vivo X Fold 3 Pro ma questa volta con buone nuove per gli utenti Global. Il flagship potrebbe essere il primo smartphone pieghevole del brand a varcare i confini cinesi ed arrivare su altri mercati: ecco cosa sappiamo e quando dovrebbe arrivare, tra certificazioni ed anticipazioni da fonti interne.

vivo X Fold 3 Pro potrebbe arrivare in versione Global: ecco quando

Crediti: vivo

In precedenza il top pieghevole vivo X Fold 3 Pro è stato certificato presso un ente indonesiano (SDPPI), con la sigla V2330 ed il nome commerciale completo (che quindi conferma l’identità del dispositivo in modo inequivocabile). È vero che si tratta ancora di un mercato asiatico ma resta il fatto che questo è il primo avvistamento di un foldable della compagnia fuori dalla Cina. vivo X Fold 3 Pro, quindi, dovrebbe debuttare il versione Global ed una fonte ha parlato anche del lancio in India: l’uscita del pieghevole sarebbe in programma a inizio giugno. Tuttavia questo potrebbe essere un caso isolato e non vi è la certezza che il foldable arrivi in Europa (un’uscita in Italia è quanto mai improbabile).

Crediti: SDPPI

Per ora le indiscrezioni fanno riferimento solo alla variante Pro e non è dato di sapere se anche il modello standard varcherà i confini cinesi. Per quanto riguarda le specifiche, il nuovo flagship pieghevole è un dispositivo con caratteristiche stellari: una cerniera rinnovata, certificazione IPX8, uno schermo AMOLED E7 da 8,03″, ben due lettori d’impronte ad ultrasuoni, lo Snapdragon 8 Gen 3, ricarica wireless ed una fotocamera top con tanto di teleobiettivo a periscopio.

vivo X Fold 3 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 159,96 x 72,55 x 11,2 mm (chiuso) e di 159,96 x 142,4 x 5,2 mm (aperto) per 236 grammi

(aperto) per Certificazione IPX8

Display interno AMOLED Samsung E7 LTPO 8T a 10 bit da 8,03″ 2K (2.480 x 2.220 pixel) in 4:3.5 con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit

AMOLED Samsung E7 8T a 10 bit da (2.480 x 2.220 pixel) in 4:3.5 con refresh rate a e luminosità di picco di 4.500 nit Display esterno AMOLED BOE Q9+ LTPO a 10 bit da da 6,53″ 2K (2.7480 x 1.172 pixel) in 21.1:9 con refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco di 4.500 nit

AMOLED BOE Q9+ a 10 bit da da (2.7480 x 1.172 pixel) in 21.1:9 con refresh rate a e luminosità di picco di 4.500 nit Lettore d’impronte digitale sotto ai display (entrambi ad ultrasuoni)

Raffreddamento non specificato

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB/1 TB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.700 mAh con ricarica rapida da 100W e wireless da 50W

con ricarica rapida da e wireless da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual GPS (L1 + L5), Type-C USB 3.2 Gen 2, sensore IR

Tripla camera da 50 + 50 + 64 MP (f/1.68-2.0-2.57) con OmniVision OV50H da 1/1,3″, OIS, ultra-grandangolare JN1 (119°), teleobiettivo a periscopio OV64B, ottiche Zeiss e ISP vivo V3

(f/1.68-2.0-2.57) con OmniVision OV50H da 1/1,3″, OIS, ultra-grandangolare JN1 (119°), teleobiettivo a OV64B, ottiche Zeiss e ISP Selfie camera da 32 MP f/2.4 (sia interna che esterna)

f/2.4 (sia interna che esterna) Speaker stereo con Dolby Atmos

con Dolby Atmos Sistema operativo Android 14 con OriginOS 4

