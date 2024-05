Realme Buds Air 6 e Air 6 Pro ufficiali con ANC e fino a 40 ore di autonomia

Di recente la casa cinese ha arricchito la serie GT con i nuovi modelli Realme GT Neo 6 SE e GT Neo 6: insieme a quest’ultimo hanno fatto capolino anche i nuovi auricolari true wireless del brand. Si tratta di Realme Buds Air 6 e Air 6 Pro, entrambi caratterizzati da buone specifiche e caratteristiche da non sottovalutare, ad un prezzo particolarmente accessibile (anche se per ora la disponibilità è limitata alla Cina).

Realme Buds Air 6/6 Pro: tutto quello che c’è da sapere su specifiche, caratteristiche, prezzo e uscita

Crediti: Realme

Le nuove TWS di Realme presentano uno stile molto vicino a quello della generazione precedente ma introduce anche nuove colorazioni. Per quanto riguarda il modello standard, Realme Buds Air 6, siamo alle prese con auricolari true wireless dotati di driver dinamici da 12,4 mm (placcati in titanio), con il supporto LHDC 5.0 e Hi-Res Audio; similmente alla serie Buds Air 5 ritroviamo la cancellazione del rumore ANC fino a 50 dB. L’indossabilità è di tipo in-ear mentre la custodia di ricarica presenta una forma a ciottolo (con apertura verticale ed una luce LED frontale). Presente all’appello la modalità a bassa latenza (55 ms) per giochi e video; l’autonomia è di circa 40 ore (contando anche la custodia) mentre grazie alla ricarica rapida bastano solo 10 minuti per 7 ore di riproduzione musicale.

Tra le altre caratteristiche abbiamo i bassi dinamici, la connettività Dual Device 2.0 (per abbinarle a due dispositivi contemporaneamente), la certificazione IP55 ed il Bluetooth 5.3. Il tutto viene proposto ad un prezzo di soli 269 CNY, ovvero circa 34€ al cambio attuale.

Crediti: Realme

La versione Pro comprende tutte le specifiche viste finora ma con delle aggiunte: la configurazione interna comprende un doppio driver con un tweeter da 6 mm ed un woofer da 11 mm; la cancellazione del rumore AI per le chiamate è più potente ed è presente l’audio spaziale 3D. Il prezzo delle TWS Redmi Buds Air 6 Pro è di 469 CNY, circa 60€ al cambio. Al momento non sappiamo se e quando arriveranno in Italia: tuttavia la precedente generazione è stata portata alle nostre latitudini quindi ci sono buone probabilità anche per la gamma Buds Air 6.

