Questo è Galaxy M14: ecco il prossimo budget phone 5G di Samsung

Sono passati mesi dai primi indizi in merito al prossimo smartphone budget della serie M. Il colosso tech asiatico lancerà Samsung Galaxy M14 5G, un dispositivo dal prezzo accessibile che rappresenta in primo passo all'interno della gamma, ma senza rinunciare allo standard di connettività di ultima generazione. Ecco le prime immagini, insieme a vari dettagli sulle specifiche del “piccolo” della famiglia.

Samsung Galaxy M14 5G nelle prime immagini: ecco cosa spettarsi

Galaxy M13 4G

Il design di Samsung Galaxy M14 5G, stando alle prime immagini leak, si discosta solo leggermente rispetto alla generazione passata. Ritroviamo uno schermo con notch a goccia (e cornici pronunciate), abbiamo ancora una volta una fotocamera tripla verticale; tuttavia il modulo fotografico è a filo con la scocca, così come il flash LED. Si tratta di uno stile già visto sia con M13 5G che con la serie A, sia che si tratti di modelli accessibili che di livello più alto.

Samsung Galaxy M14 5G

Lo smartphone è dotato di un bilanciere del volume ed un pulsante di accensione che funge anche da lettore d'impronte digitali; la scocca è presente in tre colorazioni ossia Blue, Silver e Dark Blue.

Samsung Galaxy M14 5G

Abbiamo già avuto un assaggio delle performance di Samsung Galaxy M14 5G grazie a Geekbench: il dispositivo sembra avere a bordo l'Exynos 1330. Il resto delle caratteristiche comprenderebbe uno schermo LCD IPS da 6,5″ HD+ (1600 x 720 pixel), una tripla camera da 48 + 8 + 2 MP, un modulo selfie da 8 MP, una batteria da 6.000 mAh e Android 13 sotto forma di One UI 5.0.

Samsung Galaxy M14 5G

L'uscita dello smartphone sarebbe fissata per il 30 marzo 2023, ma per ora si tratta solo di un'indiscrezione. Non si conoscono ancora i dettagli sul prezzo.

