Samsung Galaxy A14 e Galaxy M14 su Geekbench: primo test per Exynos 1330

Samsung sta lavorando alla serie A e alla serie M con due nuovi smartphone che potrebbero arrivare sul mercato nei prossimi mesi. Grazie ad un primo benchmark apparso su Geekbench possiamo dare un primo sguardo alle prestazioni dei nuovi A14 e M14 con Exynos 1330.

Exynos 1330 sul banco di prova con Samsung Galaxy A14 e M14

Apparso sul sito ufficiale per le certificazioni Bluetooth nei giorni scorsi, sarà il nuovo Exynos 1330 ad alimentare questi nuovi smartphone di fascia media di Samsung. In questo primo benchmark le prestazioni non sembrano deludere, con Galaxy A14 in leggero vantaggio su M14.

Con il nome in codice “SM-A146B” Samsung Galaxy A14 con Android 13 e 4 GB di RAM ha fatto registrare un punteggio di 770 nel test single-core e 2151 in quello multi-core.

D'altro canto, Galaxy M14 (SM-M146B) anch'esso dotato di 4 GB di RAM e Android 13 come sistema operativo, ha fatto segnare punteggi leggermente più bassi: 751 punti nel test single-core e 2051 in quello multi-core.

Geekbench non ci offre altre informazioni su questi due telefoni se non quelli relativi alla connettività: entrambi gli smartphone infatti dovrebbero supportare a pieno le nuovi reti 5G.

