Recensione Lenovo SH1: le cuffie wireless magnetiche per fare sport

Amate ascoltare musica mentre fate sport ma non sopportate le classiche cuffie sportive TWS che avvolgono l'orecchio oppure gli headset ad archetto? Lenovo ha pensato ad una soluzione alternativa con le cuffie SH1. Queste particolari cuffie wireless rimangono ferme nelle orecchie grazie alla loro forma e al cordino in morbido silicone che si posiziona dietro al collo. Scoprite insieme a noi tutti i dettagli su questo nuovo prodotto di Lenovo.

Recensione Lenovo SH1

Design e materiali

Le Lenovo SH1 sono cuffie semi in-ear wireless Bluetooth 5.0 che si sviluppano su un cavo della lunghezza di un metro, a cui sono collegati i controlli e la copertura in silicone morbido che si adagia sulla parte posteriore del collo per evitare la caduta delle cuffie. La forma degli auricolari ricorda molto quelli realizzati da Apple, con la peculiarità di avere sul lato posteriore una protuberanza piatta magnetica, utile a collegare i due auricolari tra di loro per mantenerli ordinati.

Sul lato destro è posizionato la pulsantiera di controllo, con i tasti volume +/- e play, oltre al LED di stato e la porta (purtroppo) micro USB coperta da una cover in plastica sul lato. Al lato sinistro, invece, è riservata la parte hardware con l'antenna Bluetooth e il branding Thinkplus. I materiali utilizzati restituiscono una buona sensazione al tatto e le cuffie sono molto comode da indossare, ma il cavo che collega gli auricolari sembra essere un po' troppo sottile.

Le cuffie sono certificate IPX5 e sono in grado di resistere facilmente agli schizzi d'acqua e al sudore: in questo modo è possibile utilizzarle anche per le sessioni di allenamento più intensive o in giornate in cui il meteo non è dei migliori.

Qualità del suono e chiamata

Le Lenovo SH1 sono dotate di un driver dinamico da 14.2 millimetri che garantiscono una buona riproduzione musicale. In questo formato, è difficile aspettarsi una qualità del suono eccezionale, ma le nuove cuffie di Lenovo riescono comunque a restituire una fedeltà musicale apprezzabile.

Dai controlli è possibile regolare il volume, cambiare traccia attualmente in riproduzione, attivare l'assistente vocale e anche rispondere o rifiutare le chiamate. Avendo solo tre tasti a disposizione, le cuffie vengono regolare in base a quante pressioni vengono effettuate: per esempio, una pressione lunga del tasto + o – metterà in riproduzione la canzone successiva o quella precedente. Abbiamo riscontrato, però, alcuni problemi con la regolazione del volume: non sempre, infatti, i controlli vengono riconosciuti chiaramente.

Queste cuffie possono essere sfruttate anche per le telefonate, grazie al microfono integrato. Il suono in chiamata è ben distinguibile, così come la nostra voce per l'interlocutore. Se amate chiacchierare con gli amici durante gli allenamenti, con queste cuffie di sicuro non avrete problemi.

Autonomia della batteria

Le cuffie Lenovo SH1 sono dotate di una batteria da 110 mAh che garantiscono almeno 9 ore di riproduzione musicale, fino ad un massimo di 12. La ricarica completa delle cuffie richiede poco più di un'ora, ma il vero problema è la scelta del tutto anacronistica della connessione micro USB. Una porta USB-C avrebbe reso sicuramente più comodo ricaricare queste cuffie con uno dei qualsiasi cavi che ormai abbiamo sparsi per casa. In questo modo, invece è necessario utilizzare il cavo incluso in confezione.

Lenovo SH1 – Considerazioni e prezzo

Le Lenovo SH1 sono un'alternativa molto semplice alle TWS sportive e alle cuffie con archetto che avvolgono la testa. Sorprendentemente, queste cuffie sono molto comode da indossare e non danno mai l'impressione di cadere dalle orecchie. Attualmente le cuffie Lenovo SH1 vengono proposte su Banggood al prezzo di 12.08€ invece di 37.20€. Un prezzo davvero imbattibile per una qualità del suono apprezzabile ed una ergonomia davvero ottima. Se fate sport avete bisogno di un paio di cuffie, queste sono quelle che fanno per voi e per il vostro portafoglio.

Se non visualizzate correttamente il box sottostante, provate a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il