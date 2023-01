Amazfit GTR Mini nelle prime immagini: una grande novità, in formato “ridotto”

Sono passati un po' di mesi dall'ultimo indossabile targato Huami/Zepp, ma sembra che per fortuna le novità non tarderanno ad ad arrivare. Il primo smartwatch dell'anno potrebbe essere Amazfit GTR Mini, una gradita aggiunta ora protagonista di un corposo leak: immagini, specifiche, funzioni e confezioni di vendita, tutto svelato!

Amazfit GTR Mini: eccolo nelle prime immagini leak

Come gli appassionati della casa cinese ben sanno, fino a questo momento la dicitura Mini è stata appannaggio della sola famiglia GTS. Ogni anno la compagnia asiatica lancia sul mercato i nuovi GTR e GTS, due indossabili speculari nelle caratteristiche e nelle specifiche, ma non nel design. I primi sono dotati di quadranti circolari, mentre i secondo da un pannello squadrato. Inoltre proprio questi ultimi hanno ricevuto varie versioni più piccole e dal prezzo ridotto.

A questo giro tocca invece ad Amazfit GTR Mini: si tratterà del primo smartwatch della serie in formato ridotto. Il dispositivo, spuntato in tante immagini render leak, arriva con la sigla A2147 e il nome in codice Leiden. In termini di specifiche parliamo di un modello dotato di uno schermo touch AMOLED con curvatura 2.5D, una soluzione da 1,28″ (contro gli 1,39″ del GTR 3) con un corpo in acciaio inossidabile; è presente un singolo pulsante laterale.

Il resto delle caratteristiche comprendono il supporto al GPS (QZSS, Beidou, Galileo), il monitoraggio della frequenza cardiaca H24, il controllo dello stress e del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Non mancheranno oltre 120 modalità sportive, con il riconoscimento automatico di alcune di esse.

Lato software troveremo Zepp OS, il sistema operativo proprietario di Huami pensato appositamente per i suoi indossabili. Per l'autonomia avremo una batteria da 500 mAh, è presente il Bluetooth 5.1 LE e ci saranno tre diverse colorazioni (blu, rosa e nero).

Al momento il prezzo di vendita di Amazfit GTR Mini non è stato ancora svelato e lo stesso vale per l'uscita. Tuttavia, visto il leak corposo è probabile che il debutto non sia molto lontano.

