Instagram: le Note arrivano anche in Italia, cosa sono e come funzionano

Dopo una lunga fase di sperimentazione, Instagram rilascia anche in Italia una funzionalità volta a rendere l'app ancora più dinamica. Stiamo parlando di Note, una funzionalità che permette di lasciare un piccolo messaggio, appunto, ai propri follower.

Con un post su Twitter, Adam Mosseri – capo di Instagram – ha annunciato la disponibilità in Europa di Note. Questa nuova funzionalità è stata individuata per la prima volta nella versione 254.0.0.19.109 dell'app e permette di lasciare dei simpatici messaggi di testo per i propri follower. Una sorta di stato di vecchio stampo, che può essere aggiornato ogni 24 ore per far sapere ai nostri amici cosa stiamo facendo in quel momento, o tutto quello che ci passa per la testa.

Con la funzione Note, dunque, è possibile creare un messaggio di testo di un massimo di 60 caratteri, Emoji incluse, che apparirà per le successive 24 ore al di sopra dell'immagine di profilo. La nuova sezione dedicata alle Note apparirà sotto la barra di ricerca nella pagina dei messaggi diretti, all'interno della quale è presente un nuovo pulsante che consente di aggiungere una nota.

La descrizione della funzionalità afferma che i follower non verranno avvisati quando verrà aggiunta una nota. Tuttavia, potranno vedere la nota per 24 ore e rispondere con un messaggio. La pagina include anche una sezione “Condividi con” che permette di condividere le note con i “Follower che segui” o con gli amici stretti.

Il roll-out di Note ha avuto inizio nella giornata di ieri, lunedì 30 gennaio, per cui raggiungerà presto tutti i dispositivi.

Il futuro di Instagram tra filtri per la protezione dai contenuti sensibili e nuove sfide

Instagram sta lavorando a tante altre nuove funzionalità. Di recente, un portavoce di Meta ha riferito che presto verrà rilasciato un filtro anti-nudità, contro la ricezione di foto di nudo indesiderate. Oltre ciò, si è detto che il team di Instagram stia lavorando ad una funzione di repost, che permetterà agli utenti di ripubblicare i post condivisi da altri senza ricorrere ad applicazioni di terze parti.

Insieme a queste due novità, Instagram avrebbe anche iniziato a testare una funzionalità molto simile a BeReal chiamata IG Candid Challenges. Questa “sfida” consiste nell'invitare gli utenti ogni giorno, in un momento diverso, a mostrare cosa si sta facendo catturando e condividendo una foto nel giro di 2 minuti dalla ricezione della notifica.

