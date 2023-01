Xiaomi Instant Photo Printer 1S in Europa, per stampare foto direttamente dallo smartphone

Xiaomi ha lanciato in Europa la Instant Photo Printer 1S, una stampante fotografica portatile e conveniente che permette di stampare foto e immagini adesive direttamente dallo smartphone. Con questo dispositivo, tutti i tuoi ricordi sono a portata di clic!

Xiaomi Instant Photo Printer 1S è ora disponibile anche in Europa

Design e caratteristiche

Xiaomi Instant Photo Printer 1S è una stampante fotografica portatile che permette di stampare foto in tempi ultra rapidi (appena 1 minuto), direttamente dal proprio smartphone tramite connettività Bluetooth. Il dispositivo utilizza la tecnologia ZINK (zero ink), per cui può stampare foto senza cartucce d'inchiostro.

Il suo design compatto e il funzionamento a batteria rendono Xiaomi Instant Photo Printer 1S facile da trasportare e da utilizzare anche mentre si è in movimento. In questo modo, potete portare il dispositivo sempre con voi, anche ad una festa, per stampare subito tutte le foto che avete scattato e immortalando questi istanti per sempre!

Per stampare un'immagine, vi basterà collegare il dispositivo allo smartphone tramite Bluetooth e utilizzare l'app Xiaomi Home. Questa vi permetterà di stabilire il formato della stampa (a tal proposito, la stampante vi permette di stampare su carta fotografica da 6″ e su carta con retro adesivo da 3″) e altre impostazioni dell'immagine come filtri e altre funzioni di editing.

Xiaomi Instant Photo Printer 1S e utilizza la tecnologia ZINK per produrre stampe di alta qualità, a prova di sbavature e resistenti all'acqua. Le foto durano a lungo e non sbiadiscono né ingialliscono nel tempo, così i colori continueranno a brillare per decenni.

Xiaomi Instant Photo Printer 1S – Disponibilità e prezzo

La stampante per foto portatile Xiaomi Instant Photo Printer 1S è disponibile all'acquisto in Europa, e più nello specifico in Spagna e Germania. In questi mercati, il dispositivo può essere acquistato rispettivamente al prezzo di 149,99 € e 139,99 €.

