Meizu 19: i concept dei fan diventano dei veri prototipi!

Durante un evento tenutosi in Cina, il brand cinese ha annunciato il debutto di Meizu 20: ci sarà da attendere ancora un po', ma ora sappiamo che il flagship è in dirittura d'arrivo. L'azienda ha saltato una generazione ma Meizu 19 non è scomparso del tutto: ecco i concept più apprezzati, trasformati per l'occasione in veri prototipi!

Meizu 19: i migliori concept degli appassionati, trasformati in prototipi ed esposti

Anche se Meizu non ha preso piede in occidente, in Cina ha sempre avuto una schiera di appassionati. La compagnia cinese, infatti, vanta da tempi immemori una schiera di fake ad ogni uscita di un modello di punta e Meizu lo sa bene. Infatti, durante l'evento di annuncio del prossimo top ha colto l'occasione per fare un piccolo regalo agli appassionati.

In precedenza ha annunciato un Contest per invitare i fan a presentare il loro concept di Meizu 19, il flagship fantasma. Il dispositivo, inizialmente previsto quest'anno, è stato prima rimandato e poi si è trasformato nella generazione successiva (nel 2023 arriverà direttamente Meizu 20).

Gli appassionati hanno presentato vari concept render, alcuni dei quali sono già stati pubblicati nei mesi passati. Per l'occasione Meizu ha trasformato i migliori in dei prototipi: di certo non sono funzionanti, ma la scocca è stata realizzata come se fossero dei sample commerciali.

L'effetto finale è strepitoso: un tripudio di fantasia, con dei design davvero ben fatti. C'è il modello più prevedibile, che si ispira a Samsung, quello goliardico che trasforma il top in un panda, quelli più futuristici e quelli che richiamano i bei tempi andati di Meizu 7 Pro.

Insomma un gradito regalo per i fan di Meizu, in attesa del debutto del prossimo flagship. Che ve ne pare di questi concept? Secondo voi, qualcuno merita di diventare un vero smartphone?

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il