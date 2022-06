Come sarà Meizu 19? AnTuTu ci mostra i concept più fantasiosi

Meizu 19 è il classico esempio di qualcosa che c'è ma è come se non ci fosse. Ad oggi, lo smartphone è stato solo annunciato, dando però la parola ai fan per come potrebbe essere, con sondaggi sulle specifiche a contest sul design, come ci riporta la piattaforma benchmark AnTuTu, mostrandoci i più plausibili e i più fantasiosi.

Meizu 19 con fotocamera panda e secondi display a oblò: tutti i concept del design realizzati dai fan

1 di 2

Cosa ci mostra dunque AnTuTu? Come possiamo vedere, la piattaforma pubblica dei post ufficiali di Meizu che riporta quelli che sono i concept realizzati dagli utenti in merito al nuovo flagship, con alcuni risultati più realistici e anche qualcuno a cui è dato un grosso tocco di fantasia. Un esempio? Un Meizu 19 con bumper fotocamera a forma di panda, magari in riferimento alla frequente collaborazione con il sub-brand Pandaer. Un altro invece, sebbene sia comunque fantasioso è sicuramente più fattibile, trova un oblò come second display, somigliando molto a Huawei Mate 40 Pro.

1 di 2

Gli altri presenti nel gruppo sono invece più vicini alla realtà: se uno però ha un concept più anacronistico che vede una selfie camera nei bordi e sensori posteriori disposti in fila orizzontale oppure con area del bumper in nero, l'altro è molto più ispirato a Meizu 18s Pro ma con accorgimenti più attuali, display curvo e bordi bianchi, come ci ha abituato spesso il brand.

Purtroppo, al momento, nessuno di questi è vicino alla realtà, ma è chiaro che il brand ci stia lavorando concretamente. Certo, se magari dessero qualche spunto ufficiale in più, sarebbe molto meglio.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il