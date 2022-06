Meizu 19: per batteria e ricarica parola agli utenti

Qualche giorno fa abbiamo appreso che Meizu 19 è in lavorazione ma che il brand ha lasciato parola agli utenti per realizzarlo. Tra queste scelte abbiamo quelle relative a batteria e ricarica, con Meizu che porta tre opzioni molto interessanti per il suo flagship.

Meizu 19: batteria capiente e ricarica super nel sondaggio per gli utenti

Quali sono le opzioni che il brand ha messo a disposizione per gli utenti per ricarica e batteria di Meizu 19? Le tre scelte sono sostanzialmente in linea con quanto visto nel mercato top gamma, in quanto trovano un modulo capiente in ogni caso e soprattutto una ricarica piuttosto rapida. Si parte da una batteria da 5.000 mAh a cui si vanno ad abbinare 65W, andando quindi a ricaricare completamente lo smartphone in 42 minuti.

La seconda scelta comporta una batteria ancora più capiente, visto che sarebbe da 5.200 mAh con una ricarica a 80W (carica completa in 38 minuti) che però aumenta lo spessore e lo porta a 8.5 mm. Infine, la soluzione più rapida possibile, vede una potenza di 100W per un modulo da 5.000 mAh, che si ricaricherebbe completamente in 25 minuti. Il brand, a questa opzione, abbina anche il fatto che potrebbe costare di più.

Insomma, tre soluzioni niente male per uno smartphone che aleggia, mai come stavolta, seriamente nel mistero e che non ha ancora trovato una sua configurazione ma che, viste queste circostanze, promette comunque molto bene. Se volessimo lasciare la parola a voi, quale sarebbe la vostra scelta? Fatecelo sapere nei commenti!

