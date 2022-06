Xiaomi Surge G1 migliorerà la batteria degli smartphone

Era il 2017 quando Xiaomi entrava a sorpresa nel mondo dei chip proprietari, in un'epoca in cui pochi colossi potevano permetterselo. Tutto iniziò con Xiaomi Mi 5C, smartphone caratterizzato per essere mosso dal Surge S1, SoC che sostituiva le soluzioni Qualcomm e MediaTek ma con risultati non entusiasmanti. Proprio per questo, Xiaomi ha preferito optare per una strada più modesta, lasciando perdere i complessi SoC e creando chip dedicati a settori più specifici. Per esempio il Surge C1, introdotto a bordo di Xiaomi Mi MIX Fold per la gestione del comparto fotografico; oppure Surge P1, ideato per la gestione delle ricariche sempre più rapide.

Scoperto lo Xiaomi Surge G1, il futuro chip dedicato alla batteria degli smartphone

Arriviamo così al 2022, anno che potrebbe segnare il debutto di Xiaomi Surge G1, chip inedito non ancora annunciato ma già trapelato in rete. Questo grazie al leaker Kacper Skrzypek, che nel suo ultimo tweet ne svela l'esistenza, affermando di averlo estratto da un widget della MIUI che fa riferimento alla batteria.

"Power by Xiaomi Surge G1". Interesting. pic.twitter.com/LyXIegrbCs — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) June 14, 2022

Per il momento i dettagli specifici scarseggiano, ma sembra che Xiaomi potrebbe aver creato questo Surge G1 per occuparsi della batteria, altro elemento fondamentale negli smartphone. Secondo quanto acquisito da Kacper, la sua funzione potrebbe prendere il posto di “Power by MiAware”, strumento utile per gestire l'autonomia. Non sappiamo se e quando sarà presentato, ma Kacper sottolinea il suo essere associato nella MIUI allo Xiaomi “thor”. Perciò ipotizziamo che la sua presentazione potrebbe avvenire in occasione del lancio dei prossimi Xiaomi 12 Ultra e/o MIX 5.

