Xiaomi prepara un luglio di fuoco: 4 flagship sul TENAA

Nonostante l'attenzione possa essere rivolta principalmente allo Xiaomi 12 Ultra, il brand sta preparando un mese di luglio 2022 con pochi precedenti e questo ce lo dimostra il TENAA. Infatti, sono approdati sull'ente ministeriale sia il sopracitato Ultra, sia Xiaomi 12S e 12S Pro (sia Snapdragon che MediaTek), a cui manca davvero solo il design.

Xiaomi 12 Ultra, 12S e 12S Pro Snapdragon e MediaTek: il TENAA li avvicina alla presentazione

Cosa ne traiamo dalla certificazione ministeriale (nota anche come MIIT) per i prossimi flagship Xiaomi? In questa fase c'è solo un semplice data entry di tutti i modelli, di conseguenza, non ci sono ancora conferme in merito a come saranno in tutto e per tutto gli smartphone sopracitati. L'unica informazione è che abbiamo tutto il meglio della connettività 5G e, ovviamente, un sistema operativo Android.

Per il resto, dobbiamo affidarci alle altre indiscrezioni dettate sa altre certificazioni, specie per la ricarica. Come sappiamo, Xiaomi 12 Ultra, 12S e 12S Pro MediaTek avranno una ricarica a 67W, mentre il modello Pro Snapdragon ne troverà una a 120W. Di questi 4 modelli, avremo dunque tre Snapdragon 8+ Gen 1 ed un MediaTek Dimensity 9000, inedito per un top gamma Xiaomi. Il che rappresenterà un palcoscenico di modelli davvero difficile da superare.

Non ci resta dunque che vedere ulteriori novità che, salvo novità, arriveranno tutte proprio nel mese di luglio 2022, quindi potrebbe seriamente far impallidire le rivali che, seppur avendo dei modelli pronti da lanciare, non hanno la stessa mole di flagship di Xiaomi.

