Xiaomi 12 Ultra: la ricarica certificata è tutt’altro che da record

Quello che sta accadendo con Xiaomi 12 Ultra è un concentrato di sorprese, sia in positivo che in “negativo”, come nel caso della ricarica. Infatti, da una certificazione apprendiamo che il dispositivo top gamma si avvarrà di una potenza tutt'altro che allettante, rispetto a quanto visto finora.

Xiaomi 12 Ultra come 11 Ultra: ricarica rapida “solo” a 67W

Cosa ci racconta dunque la certificazione 3C ottenuta da Xiaomi 12 Ultra in merito alla ricarica? Dall'ente apprendiamo che il modello 2203121C, che gli insider indicano come numero identificativo del flagship, avrà un supporto alla ricarica a massimo 67W. Per chi si aspettava record su record, potrebbe effettivamente rimanere deluso. Ma perché Xiaomi non ha voluto eccedere?

L'idea è che possa aver scelto una linea di continuità con il precedente Xiaomi 11 Ultra e preservare le buone prestazioni di ricarica dello smartphone. Dopotutto, il punto di forza del 12 Ultra dovrebbe essere la fotocamera, vista la partnership con Leica, ma non è mai stato dichiarato che si punterà ad altri aspetti, almeno non maniera prioritaria.

Molto probabile che Xiaomi possa dotare lo stesso smartphone di una ricarica wireless della stessa potenza, così come successo al precedente, andando comunque a rendere il comparto completo ed affidabile. Insomma, sembra proprio che la marcia di avvicinamento all'uscita di questo smartphone ce lo presenti sicuramente più particolare di quanto ci si aspettava, cioè con specifiche quanto più potenti possibile.

