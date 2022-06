Black Shark 5 e 5 Pro ufficiali in Italia con AMOLED a 144 Hz e 120W: massima velocità, sempre!

Sono passati alcuni mesi dal debutto in patria ma è valsa la pena attendere: i nuovi Black Shark 5 e 5 Pro sbarcano ufficialmente in Italia e sono pronti a dare un ennesimo scossone al settore degli smartphone da gaming. Tanta potenza e forza bruta, uno stile unico ed inconfondibile e la ricarica di un fulmine!

Black Shark 5 e 5 Pro arrivano in Italia: caratteristiche e novità

I nuovi Black Shark 5 e 5 Pro mettono da parte le linee spigolose e i fronzoli eccessivi, ma continuano ad offrire uno stile unico e accattivante. La back cover è realizzata con un look “fantascientifico” e ovviamente non mancano i classici LED posteriori, per accompagnare le sessioni di gioco e fungere da segnale di notifica. Entrambi i top di gamma montano uno schermo AMOLED E4 da 6.7″ con risoluzione Full HD+: si tratta di una soluzione di fascia premium, con profondità colore a 10 bit, un refresh rate a 144 Hz e campionamento del tocco a 720 Hz (per la massima reattività in ogni occasione).

Con i nuovi Black Shark torna anche una caratteristica iconica della serie: i flagship sono dotati di trigger fisici posizionati lungo il bordo destro. Si tratta di pulsanti retrattili tramite un meccanismo magnetico, migliorati sotto tutti i punti di vista: la risposta al tocco sale, in modo da offrire performance di tutto rispetto (fondamentali negli FPS).

Le differenze tra Black Shark 5 e 5 Pro si avvistano scendendo sotto la superficie. Il modello standard è equipaggiato con lo Snapdragon 870, mentre il fratello maggiore Pro adotta il potente Snapdragon 8 Gen 1. Le batterie, invece, coincidono così come la ricarica: entrambi adottano unità da 4.650 mAh con tecnologia a 120W.

Tuttavia Black Shark 5 Pro fa un passo avanti ed integra un sistema di raffreddamento rinnovato: il terminale offre una doppia camera di vapore con tecnologia anti-gravitazionale, su un'area di ben 5.320 mm2. Insomma, non ci saranno problemi di temperature alte né durante le fasi di gioco più concitate né utilizzando la super ricarica.

Lato software è immancabile Android 12, tramite l'interfaccia proprietaria del brand JOYUI 13. Tra le peculiarità dei top di gamma abbiamo degli speaker stereo simmetrici 1216P accompagnati da quattro microfoni ad alta dinamica con algoritmo NLC e Audio Zoom nei video. Grazie a questa configurazione, la serie ha conquistato il podio di DxOMark (lato audio).

Un'altra differenza tra i flagship si trova nel comparto fotografico: Black Shark 5 monta una tripla camera da 64 + 13 + 5 MP con grandangolo e macro, ma il modello Pro adotta un sensore principale da 108 MP.

Il nuovo Black Shark 5 è disponibile nelle configurazioni da 8/128 GB e da 12/256 GB, rispettivamente a 549€ e 649€. Il fratello maggiore Black Shark 5 Pro parte invece da 799€ (8/128 GB) per poi salire a 899€ e 999€ per le varianti super da 12/256 GB e da 16/256 GB. Di seguito trovate i link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Oltre ai due top di gamma da gaminig sono state presentate anche le cuffie TWS Black Shark Joybuds Pro, con ANC fino a 40 dB, modalità a bassa latenza a 85 ms, driver da 12 mm, Snapdragon Sound, CVC 8.0 e tanta autonomia. Ecco il nostro approfondimento mentre per acquistarle le trovate sul sito ufficiale a 79.9€.

