Xiaomi Band 7 Global sta per arrivare: certificata con tanto di immagini

Presentata recentemente con un leggero upgrade del modello precedente, Xiaomi Band 7 pare pronta anche per il suo approdo Global. Questo perché è stata certificata, con tanto di immagini, da un ente extra-Cina, che quindi avvicina la smartband al debutto alle nostre latitudini.

Xiaomi Band 7 Global certificata: torna la dicitura Mi nel nome? Tutti i dettagli

Cosa ci porta dunque la certificazione ottenuta da Xiaomi Band 7? L'ente NCC ha registrato il prodotto con tanto di immagini, mostrandoci quella che è una Mi Band a tutti gli effetti ed è visibile il display più grande rispetto a prima. Insieme al dispositivo, è certificato anche il cavo di ricarica, che mantiene un attacco proprietario magnetico, uno degli ultimi probabilmente considerate le nuove direttive UE sulla Type-C.

Quello che sembra più curioso però, è il nome. Sappiamo da tempo che Xiaomi ha rimosso la dicitura Mi dal nome dei suoi prodotti, ma secondo questa certificazione il prodotto dovrebbe chiamarsi Xiaomi Mi Band 7 e qui il mistero si infittisce. Che possa essere chiamata così da noi per un senso di riconoscibilità?

In ogni caso, la certificazione non ci dà notizia del modello NFC, già presentato in Cina, ma non è escluso che le due versioni possano arrivare in momenti differenti. Non ci resta dunque che vedere l'evolversi della situazione durante queste settimane estive, dove la smartband per eccellenza potrebbe finalmente vedere la luce anche in Occidente. Nel caso non vogliate attendere, vi lasciamo anche la nostra guida all'acquisto dedicata.

