Recensione OPPO Enco Air4 Pro: tra le migliori cuffie TWS sotto i 100 euro

Negli ultimi anni, il mercato delle cuffie wireless ha visto un’esplosione di prodotti che combinano design elegante, qualità sonora avanzata e funzionalità intelligenti. In questo contesto, OPPO ha saputo ritagliarsi uno spazio significativo grazie alla sua gamma di auricolari true wireless (TWS), che si distinguono per un ottimo rapporto qualità-prezzo. Con il lancio delle OPPO Enco Air4 Pro, l’azienda cinese continua a puntare su queste caratteristiche, proponendo un modello che mira a soddisfare sia gli amanti della musica che gli utenti più esigenti in termini di comfort e funzionalità.

Le Enco Air4 Pro, successori del popolare modello Air3 Pro, portano avanti l’evoluzione della serie con miglioramenti mirati soprattutto alla qualità del suono, alla cancellazione attiva del rumore e all’autonomia della batteria. Tuttavia, come ogni nuovo prodotto, ci sono anche alcune scelte di design che potrebbero non convincere tutti.

Design e materiali

Le OPPO Enco Air4 Pro mantengono un design che richiama fortemente il modello precedente, le Enco Air3 Pro, con alcune lievi variazioni che, nel complesso, apportano sia miglioramenti che qualche passo indietro, almeno personalmente parlando. Il case si presenta in una forma ovale e arrotondata, simile alla generazione precedente, ma con angoli più accentuati e un top piatto. Sebbene questo design conservi una certa continuità estetica, la scelta di materiali opachi rappresenta un cambiamento significativo.

Uno degli aspetti più distintivi delle Enco Air4 Pro è la differenza nella finitura tra la base lucida e lo stelo opaco degli auricolari. Sebbene questa combinazione conferisca un aspetto più moderno e bilanciato, il risultato estetico non è tanto sorprendente quanto ci si potrebbe aspettare. Invece, il microfono per la cancellazione del rumore è stato posizionato in maniera strategica, integrato con l’indicatore sinistra/destra direttamente inciso nella plastica. Questa scelta di design, già presente nel modello precedente, si è rivelata essere un’ottima decisione poiché semplifica l’uso quotidiano senza comprometterne in alcun modo l’estetica.

Un’altra novità è l’introduzione di un pulsante multifunzione nella parte inferiore del case, una funzione che mancava nello scorso modello. Le OPPO Enco Air4 Pro si distinguono, poi, per la loro eccellente comodità d’uso: gli auricolari si adattano perfettamente all’orecchio grazie al design ergonomico, e non ho sentito la necessità di sostituire i gommini in dotazione, che risultano morbidi e di alta qualità. Anche durante sessioni prolungate, come lunghi viaggi o serate di ascolto, non ho riscontrato alcun tipo di affaticamento o pressione eccessiva nelle orecchie.

Un altro punto di forza è la facilità con cui si possono inserire e rimuovere dall’orecchio. Il design è stato pensato per guidare correttamente le dita, facilitando l’estrazione senza attivare accidentalmente i comandi touch, un problema comune in altri modelli di auricolari. Inoltre, le cuffie sono ideali anche per chi, come me, ama ascoltare musica prima di dormire: si possono indossare anche sdraiati, senza che risultino scomode o troppo invadenti nell’orecchio.

Infine, la certificazione IP55 le rende resistenti a polvere e spruzzi d’acqua, un vantaggio non indifferente per chi intende utilizzarle durante l’attività fisica o in condizioni atmosferiche variabili. Questo, insieme alla leggerezza degli auricolari, garantisce un’esperienza di utilizzo piacevole e priva di inconvenienti.

Qualità audio e cancellazione del rumore

Il vero punto di forza delle OPPO Enco Air4 Pro è, senza dubbio, la qualità del suono. Nonostante la fascia di prezzo medio-alta a cui appartengono, queste cuffie offrono una resa audio sorprendente, superiore a molte altre TWS presenti sul mercato. Il suono è dettagliato, pieno e vivace, con una riproduzione delle frequenze bilanciata su tutto lo spettro sonoro. Durante l’ascolto di alcune tracce test, si riescono a percepire dettagli e sfumature, grazie a una spazialità sonora ampia e ben definita.

Il sistema di cancellazione del rumore personalizzato è uno dei migliori che si possa trovare in questa fascia di prezzo. Le OPPO Enco Air4 Pro offrono tre livelli di cancellazione del rumore, oltre a una modalità automatica che adatta la cancellazione in base al contesto ambientale.

Questo è particolarmente utile in ambienti rumorosi, come mezzi di trasporto o luoghi affollati, dove le cuffie riescono a ridurre significativamente i rumori di fondo, permettendo così di immergersi completamente nella musica o nelle chiamate. La qualità delle chiamate è altrettanto buona per chi le indossa, un po’ meno per chi ci ascolta, dal momento che l’audio risulta un po’ metallico, probabilmente per via dell’eccessiva soppressione del rumore.

App su smartphone

Le OPPO Enco Air4 Pro sono compatibili con l’applicazione HeyMelody, disponibile sia per dispositivi Android che iOS, già vista anche in altri prodotti della stessa azienda. Questa app permette di personalizzare diverse funzionalità delle cuffie, anche se su questo modello più economico ci sono meno opzioni rispetto a modelli più avanzati. Tramite HeyMelody, è possibile regolare l’equalizzatore, scegliere tra tre livelli di cancellazione del rumore (oltre alla modalità automatica) e attivare una modalità gaming a bassa latenza, ideale per ridurre il ritardo audio durante le sessioni di gioco.

Inoltre, l’app offre la possibilità di gestire la doppia connessione a più dispositivi, anche se non c’è un cambio automatico delle sorgenti audio, il che rende tutto un po’ più macchinoso rispetto ad altri modelli in cui il cambio è gestito in automatico. In generale, dunque, l’app è semplice e funzionale, e non mi sembra così assurdo trovare delle funzionalità più limitate rispetto a modelli più costosi.

Autonomia

Le OPPO Enco Air4 Pro brillano anche per quanto riguarda l’autonomia. Con una batteria da 440 mAh nel case e 58 mAh per ciascun auricolare, le cuffie possono raggiungere fino a 12 ore di riproduzione continua senza ANC, mentre con ANC l’autonomia si riduce a poco più di 5 ore, un valore comunque di tutto rispetto per questa fascia inferiore ai 100 euro.

Un altro aspetto positivo è la velocità di ricarica: bastano 10 minuti di ricarica nel case per ottenere fino a 4 ore di autonomia, mentre l’unico aspetto negativo resta l’assenza di ricarica wireless, dettaglio che tuttavia non è scontato in un prodotto di questa categoria.

Prezzo e considerazioni

Le OPPO Enco Air4 Pro si posizionano in una fascia al di sotto dei 100 euro, più precisamente 89 euro sia su Amazon che sullo store ufficiale di OPPO; indubbiamente, non vi nascondo, che per le caratteristiche che offrono rappresentano un ottimo rapporto qualità-prezzo. Il supporto al Bluetooth 5.4 assicura una connessione stabile e ritardi minimi, in più l’ANC funziona bene in ogni scenario, il che rende più piacevole tutta l’esperienza d’uso.

Se si riesce a sorvolare su alcuni piccoli compromessi nel design e nella finiture, non proprio di primissima categoria, queste cuffie sono senza dubbio tra le migliori soluzioni TWS attualmente sul mercato.

