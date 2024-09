Recensione BlitzWolf BW-V3 Max: il proiettore con raffreddamento a liquido e stand a 360°

Il mondo dei proiettori è diventato nel corso degli anni sempre più accessibile, con tanti brand che propongono dispositivi adatti ad ogni esigenza ed ogni fascia di prezzo. BlitzWolf, per esempio, è una dei produttori leader di questo settore con il modello BW-V3 Max ha voluto proporre un proiettore che si potesse adattare facilmente a qualsiasi stanza o situazione, in modo da avere sempre a disposizione il proprio cinema personale. Scoprite cosa rendere unico BlitzWolf BW-V3 Max in questa nostra recensione!

Recensione BlitzWolf BW-V3 Max

Design e materiali

BlitzWolf BW-V3 Max è un proiettore piuttosto compatto, la cui peculiarità è sicuramente lo stand pieghevole incluso in confezione, che permette il posizionamento a 360° del dispositivo. Lo stand VF4 può essere montato con una classica vite da 1/4 (come quelle che abbiamo imparato a conoscere con treppiedi e selfie stick) e può essere regolato in posizione stringendo i tre giunti con i chiavini esagonali già inclusi in confezione. Il proiettore, tuttavia, è abbastanza pesante (circa 2kg) e non sempre lo stand riesce a mantenerlo nella posizione desiderata. Perlopiù, è possibile utilizzare il supporto per guadagnare una rotazione completa del dispositivo ed una perfetta inclinazione.

Il proiettore ha una forma rettangolare, con una livrea completamente bianca arricchita dagli inserti in grigio chiaro, con delle pratiche griglie di raffreddamento su tutti e quattro i lati che si assicurano (insieme al sistema di raffreddamento a liquido di cui parleremo in seguito) che le temperature non diventino troppo alte. Sulla parte frontale troviamo ovviamente la lente LCD e il sensore per la correzione trapezoidale, con il logo BlitzWolf che campeggia nella parte bassa. Sul lato posteriore, invece, abbiamo a disposizione il pulsante di accensione, il sensore IR per il telecomando e il pannello input/output, con l’ingresso AV IN, il jack per le cuffie da 3.5 millimetri, un ingresso USB di Tipo A per il collegamento di dischi o periferiche esterne ed una porta HDMI.

Il telecomando è alimentato da due batterie AAA (non incluse in confezione) e risulta piuttosto essenziale: il dispositivo infatti permette di regolare il volume del proiettore, spostarsi nei menu e tra le applicazioni, ed ovviamente regolare manualmente la messa a fuoco (non è presente l’auto-focus). In confezione, oltre all’alimentatore e allo stand VF4 (di cui abbiamo già parlato) sono inclusi anche un cavo HDMI, un cavo AV e l’immancabile libretto di istruzioni.

Funzioni e proiezione

Il proiettore BlitzWolf BW-V3 Max è dotato di una lente LCD con sorgente di luce a LED in grado di produrre una luminosità massima di 350 ANSI Lumen, proiettando un’immagine fino a 130″ ad una distanza massima di 3 metri e mezzo con una risoluzione nativa a 720p (1080 x 720 pixel), ma supportando anche l’ingresso di fonti con risoluzione fino 1080p (1920 x 1080 pixel). Il dispositivo è alimentato un chipset HiSicilicon 352 con CPU quad-core (4 x Cortex-A53 da 1-0 GHz) ed una GPU Mali-450, affiancati da 1 GB di RAM DDR3 e 8 GB di spazio di archiviazione. L’hardware messo a disposizione da BlitzWolf, quindi, è perfettamente in grado di gestire flussi video in Full HD senza alcun tipo di rallentamento e anche quando è messo a dura prova con file piuttosto grandi il proiettore se la cava davvero egregiamente, come evidenziato anche dalle nostre prove.

Il sistema operativo equipaggiato su questo proiettore è Android 9 (e non Android TV 9), personalizzato con un’interfaccia facilmente navigabile con il telecomando. Il punto di forza dell’OS, però, è la possibilità di acquistare e scaricare app direttamente dal Play Store di Google, oltre che tramite l’App Store proprietario messo a disposizione da BlitzWolf. Per la connettività abbiamo a disposizione il Wi-Fi 6 che offre una connessione davvero molto stabile e la possibilità di sfruttare il proiettore come una cassa wireless tramite la connessione Bluetooth. In questo caso, la connettività BT può essere sfruttata anche per collegare accessori senza fili, come casse esterne o telecomandi aggiuntivi.

La riproduzione video, in ambienti molto bui, è davvero molto buona, ma per un’esperienza di visione ottimale, purtroppo, è necessario munirsi di una tv stick o un set-top-box aggiuntivo. Veniamo quindi a quelle che sono inevitabilmente le note dolenti: come tanti dispositivi di questo genere, anche BlitzWolf BW-V3 Max supporta unicamente il DRM Widevine L3, sufficiente soltanto a riprodurre i contenuti protetti (es. Netflix, Prime Video, Disney Plus) ad una risoluzione massima di 480p. Assicuratevi, inoltre, di aggiornare tutte le applicazioni dall’App Store proprietario, perché potrebbero non funzionare immediatamente out-of-box.

La proiezione può essere regolata attivando dalle impostazioni la correzione trapezoidale automatica, con il focus elettronico impostato direttamente tramite il telecomando. Sono presenti le classiche modalità di proiezione come quella capovolta per quando il proiettore è installato al soffitto, oppure quella riflessa per quando il dispositivo è posizionato dietro al telo di proiezione. Il comparto sono è affidato ad uno speaker integrato da 5W che produce un suono davvero potente e nitido, mentre non ci si dovrà più preoccupare delle temperature grazie al sistema di raffreddamento a liquido con certificazione IP5X adottato da BlitzWolf. Grazie a questo particolare sistema, inoltre, oltre a tenere sempre basse le temperature il proiettore risulta anche particolarmente silenzioso, producendo un rumore inferiore ai 40 dB.

Recensione BlitzWolf BW-V3 Max: prezzo e considerazioni

BlitzWolf BW-V3 Max è un ottimo proiettore per iniziare a costruire il proprio cinema personale: nonostante la risoluzione nativa non sia il Full HD, il risultato è davvero ottimo anche quando la proiezione supera i 100″. Il raffreddamento a liquido aiuta molto a tenere sotto controllo le temperature, mentre l’ottimo focus elettronico e la correzione trapezoidale automatica aiutano ad avere una proiezione sempre nitida e lineare. Ottimo il comparto audio, ma il lo stand VF4 dovrebbe essere un po’ più robusto per supportare a pieno il peso del proiettore. Android 9 si comporta bene (anche grazie al Play Store) ma la mancanza del supporto per Widevine L1 potrebbe costringervi ad utilizzare un set-top-box esterno per migliorare l’esperienza di visione

BlitzWolf propone il modello BW-V3 Max ad un prezzo di listino di circa 200€, ma grazie al codice sconto di Banggood che trovate qui sotto, oggi potrete farlo vostro ad appena 90€, con uno sconto che supera abbondantemente il 50%. A questo prezzo è davvero impossibile non consigliare questo proiettore: se siete alle prime armi e volete sperimentare questo nuovo mondo, allora non esitate e regalatevi uno schermo proiettato da 130″.

