Xiaomi sconta tutto: Coupon -20€ su smartphone e accessori, ma solo per oggi

Quest'oggi Xiaomi ha deciso di stuzzicare non poco i Mi Fan italiani: solo per la giornata del 9 giugno è attivo un nuovo coupon nello store ufficiale, che vi fa risparmiare 20€ su qualsiasi prodotto presente nell'e-commerce (a fronte di una spesa minima, però). Si tratta di un'occasione ghiotta dato che il codice è valido anche sui prodotti già scontati!

Coupon Xiaomi -20€: risparmia su smartphone e accessori, anche già in sconto

Come anticipato in apertura, il nuovo Coupon Xiaomi permette di beneficiare di uno sconto di 20€, per un minimo di spesa di 69€: inoltre la promozione sarà valida solo per la giornata di oggi, 9 giugno. Tuttavia si tratta di un'occasione ghiotta dato che sullo store ufficiale di Xiaomi sono presenti i primi sconti di metà anno, con tanti prodotti a prezzo ribassato. Qualche esempio interessante utilizzando il nuovo coupon XIAOMILAGO20? Redmi Note 10 Pro 5G scende a 159.9€, mentre chi cerca una telecamera da esterno potrà risparmiare con Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p a 59.9€. Le occasioni continuano nello store ufficiale, sia per i dispositivi già in sconto che unendo più prodotti nello stesso ordine per raggiungere i 69€.

Inoltre il coupon è valido anche sui prodotti in sconto tramite la live ufficiale Xiaomi di oggi (la trovate qui, partirà alle 18). Sono stati annunciati i dispositivi che verranno proposti e tra questi ci saranno Redmi Note 10 5G a 139.9€, Redmi Watch 2 Lite a 49.9€ e la friggitrice smart del brand a 59.9€. Ricordatevi sempre di applicare il codice per ottenere lo sconto!

Di seguito trovate il link per lo store ufficiale di Xiaomi, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare: come anticipato, il codice dà diritto a 20€ di sconto, ma a fronte di una spesa minima di 69€, ed è valido su tutto il catalogo! Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Infine vi segnaliamo anche un altro coupon, sempre da utilizzare nello store Xiaomi: in questo caso è valido per l'acquisto di 2 o più prodotti, con uno sconto del 20% (fino ad un massimo di 350€).

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il