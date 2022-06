Geekbuying compie 10 anni e festeggia con tante offerte e risparmio assicurato!

Uno degli eCommerce più noti per l'elettronica è senza dubbio Geekbuying che, per 10 anni, ha portato tanti prodotti in offerta tra tante categorie della tecnologia. Proprio per celebrare questo importante traguardo, lo store ha lanciato varie iniziative e codici sconto per un compleanno votato alla convenienza.

Geekbuying 10 Anni: tutte le offerte e le iniziative per il compleanno dello store

Sconti per soglia di spesa

Cosa non può mancare dunque al compleanno di Geekbuying? Ovviamente, gli sconti per soglia di spesa, che permettono di risparmiare una determinata cifra una volta raggiunto un totale base. Infatti, si possono risparmiare 10$ con una spesa minima di 100$, mentre si sale a 50$ se ne spendete almeno 400$ e, infine, un succulento sconto di 100$ su una spesa minima di 800$.

Coupon nuovi iscritti

Inoltre, Geekbuying pensa anche ai nuovi iscritti, visto che registrandosi sul sito si possono ottenere 10$ di sconto, tramite Coupon, su una soglia di spesa di 100$, il che rende acquistare nuovi prodotti decisamente molto appetibile.

Flash Sale, Brand Sale e sconti per categoria

Geekbuying ha pensato a cose in grande per questo compleanno e, infatti, non mancano le offerte lampo, gli sconti dedicati a specifici brand come Tronsmart o Roborock e anche varie ed interessanti offerte per categoria di prodotto come la mobilità elettrica o i wearable, le stampanti 3D. Insomma, c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Offerte con codice sconto

Chiudiamo infine con una delle specialità della casa: tanti prodotti in offerta con codice sconto dedicato e tutti con spedizione dall'Europa. Prima di procedere però, vi lasciamo anche la Landing Page del compleanno per i 10 anni di Geekbuying. Ricordiamo che alcune iniziative partiranno dal prossimo 9 giugno 2022. N.B. Se non doveste visualizzare correttamente i box, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

