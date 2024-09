Recensione HUAWEI Watch GT5 Pro: lo smartwatch Android e iPhone con i sensori più PRECISI

C’è un appunto da fare quando si parla degli smartwatch di HUAWEI: il brand sta focalizzando tante delle sue energie su questa tipologia di prodotti, tentando (e riuscendo) in tutti i modi di produrre dispositivi non solo rivolti ad un’utenza occasionale, ma a chi fa sport per davvero.

Un focus che troviamo anche nel nuovo HUAWEI Watch GT5 Pro, uno smartwatch che a dirla tutta è un po’ una conferma e un po’ una rivoluzione, soprattutto dal punto di vista dei sensori grazie al nuovo TrueSense, che diventa ancora più preciso e meno energivoro.

Lo stiamo provando ormai da poco meno di un mese, e finalmente possiamo parlarvene.

Recensione HUAWEI Watch GT 5 Pro: smartwatch per iPhone e Android, economico, preciso ed elegante

Videorecensione HUAWEI Watch Gt5 Pro

Design e materiali

Come ormai tradizione comanda, anche con il HUAWEI Watch GT5 Pro il brand ha continuato a non stravolgere il design dei propri smartwatch. Il dispositivo continua ad essere riconoscibile, elegante e disponibile in diverse combinazioni di dimensioni, materiali e cinturini. Insomma la scelta è davvero molto ampia.

HUAWEI Watch GT5 Pro è disponibile in due misure, una da 42 millimetri (che è rivolta ad un pubblico femminile) ed una da 46 millimetri (più rivolta ad un utenza maschile). Il più piccolo ha una cassa in ceramica e finiture in lega di titanio, mentre il più grande è realizzato in lega di titanio aerospaziale TC4. E che si scelga il primo o il secondo, una cosa è certa: la sensazione qualitativa quando lo si indossa è davvero altissima, se non la migliore per quanto riguarda il mondo degli smartwatch Android.

La versione che abbiamo ricevuto in prova è quella da 46 millimetri in cui, sì, torna il design con la cassa ottagonale e il display circolare. La differenza notevole però sta nell’ottimizzazione delle cornici, che diventano più sottili e danno la possibilità allo smartwatch di contenere le dimensioni nonostante il display molto generoso.

Cambia poi il meccanismo di aggancio e sgancio dei cinturini, che diventa proprietario e che nei nostri test si è rivelato sempre affidabile e molto semplice da utilizzare: all’estremità dei cinturini è ora presente un tasto, facile da pigiare, con il quale si potrà aprire l’aggancio tramite un meccanismo a molla.

Continuano ad essere presenti i due tasti tipici degli smartwatch di Huawei: il primo è una sorta di “tasto azione” programmabile, con il quale out-of-the-box si potrà chiamare il menu degli sport, il secondo invece è una rotella utile a richiamare il menu principale delle app e con la quale (ruotandola) si potrà navigare tra gli elementi grafici del sistema operativo. Particolare attenzione è stata poi dedicata alla durabilità: HUAWEI Watch GT5 Pro è certificato IP69K, il che vuol dire che è resistente sia all’acqua dolce che a quella salata e può essere immerso fino a 40 metri di profondità.

Insomma, ancora una volta HUAWEI ha prodotto degli smartwatch che la concorrenza deve assolutamente temere, eleganti, comodi da indossare e resistenti.

Display

Il display è di tipo AMOLED con una diagonale da 1,43″ pollici, il tutto ben protetto da un Sapphire Glass Nano Cristal Ceramic che, nei nostri test, si è rivelato molto resistente. La risoluzione è pari a 466 x 466 pixel e, come al solito, sul fronte del display Huawei non delude: questo piccolo schermo ha un’ottima visibilità sotto la luce del sole, una buona nitidezza e dei colori davvero ben bilanciati, assolutamente nulla da dire. Ed è così anche grazie ad un nuovo sensore di luminosità, che è diventato più preciso, veloce e che il brand ha calibrato perfettamente: ad ogni minimo cambiamento di luminosità ambientale, lo smartwatch avrà sempre (e dico sempre) la giusta retroilluminazione.



Il touchscreen, poi, è veramente reattivo al tocco e, per chiudere il discorso sul display di questo HUAWEI Watch GT5 Pro, è presente l’always on ma qualora si volesse preservare l’autonomia della batteria, abbiano notato un’ottima reattività dell’accensione dello schermo con la rotazione del polso. Brava Huawei.

Hardware e connettività

HUAWEI Watch GT5 Pro è disponibile solo nella versione Bluetooth e non in quella LTE. Poco male però, perché effettivamente le persone che utilizzerebbero lo smartphone connettendolo alla rete cellulare sono davvero poche ed inoltre è possibile scaricare sull’orologio praticamente qualsiasi elemento utile al proprio allenamento (comprese le mappe), la musica etc.

È compatibile sia con Android che con iPhone e, come al solito, lato connettività non c’è nulla da criticare: anche se lato funzionalità ci sono un po’ di differenze tra i due sistemi operativi, la connessione allo smartphone è sempre immediata e stabile.

A dirla tutta, considerando la qualità costruttiva e, come vedremo, alcune migliorie software e l’autonomia della batteria, il nuovo smartwatch del brand è da considerare l’unica vera alternativa all’Apple Watch per gli utenti che hanno un iPhone e non vogliono spendere cifre esagerate per acquistare un dispositivo del genere.

Così come l’anno scorso, anche nel HUAWEI Watch GT5 Pro è stata integrata la connettività Smart Link grazie alla quale, tramite l’orologio, si potrà comandare alcune piccole operazioni (se avete uno smartphone Huawei), sfruttando l’integrazione che l’azienda offre tra i propri dispositivi dotati di Harmony OS.

Per quanto riguarda il SoC che muove questo watch, Huawei ha reso pubbliche pochissime informazioni e dettagli. Poco male però, perché tutta l’esperienza utente è sempre veloce e fluida ed i rallentamenti sono praticamente inesistenti. Quello che posso dirvi però, è che dal punto di vista hardware quelli di Huawei devono aver fatto una piccola magia con il GPS: HUAWEI Watch GT5 Pro è tra gli smartwatch con il fix ai satelliti più veloce e preciso che ho avuto modo di provare ultimamente.

Si può rispondere alle chiamate direttamente dal HUAWEI Watch GT5 Pro e parlare in vivavoce; l’audio proveniente dallo speaker è di ottima qualità, il suono è limpido e la voce è perfettamente chiara ed udibile.

Software e sensori

HUAWEI Watch GT5 Pro arriva con l’ultima versione di HarmonyOS, un OS che il brand ha arricchito con diverse novità. Conosciamo benissimo sia il sistema operativo dello smartwatch che l’app per smartphone Huawei Health, e non finiremo mai di sottolineare quanto questo ecosistema sia migliorato nel tempo.

Nel launcher dell’orologio è possibile inserire fino a 7 schede personalizzate a cui accedere tramite swipe orizzontali partendo dal quadrante e migliora anche il multitasking, visualizzando in una finestra mobile tutte le applicazioni attive che, tra l’altro, continuano ad essere eseguite in background. Si possono visualizzare tutte le notifiche provenienti da una determinata applicazione di messaggistica, in modo tale da poter leggere tutta la conversazione in caso di messaggi multipli in entrata.

Arriva poi la tastiera qwerty, con cui si potrà rispondere alle notifiche che si ricevono dalle applicazioni di messaggistica e che integra anche la possibilità di dettare il testo con la voce, utilizzare le emoji e così via. Ed è qui che c’è una differenza nell’esperienza utente tra iPhone e Android: se sul sistema operativo di Google si potrà sfruttare al massimo la tastiera e la gestione delle notifiche, quando si connetterà HUAWEI Watch GT5 Pro ad un iPhone si potranno solo visualizzare. Ma questa è una limitazione imposta da Apple, su cui HUAWEI può fare ben poco.

Con la modalità Sport all’aria aperta, è ora possibile visualizzare i percorsi dei propri allenamenti in delle mappe a colori, molto dettagliate con indicatori topografici delle aree geografiche circostanti entro 10 metri: durante l’allenamento, la pagina della mappa visualizzerà i dati chiave dell’allenamento in tempo reale e, ,allo stesso tempo, si potrà ingrandire e rimpicciolire lo zoom toccando lo schermo o ruotando la corona.

Sono stati introdotti dei nuovi sport, come il Trail Running ed il Golf e se non ho avuto modo di provare il primo, posso assicurarvi che con il Golf quelli di HUAWEI hanno fatto non uno, ma 10 passi in avanti: tramite l’applicazione è possibile scaricare la mappa del campo in cui si va a giocare, in cui verranno visualizzati una marea di dati relativi ad esempio alla distanza dal Green, l’altitudine, il vento e così via, assieme a tutte le statistiche della propria partita.

E tutte queste rilevazioni sono davvero precisissime, grazie al nuovo sensore TrueSense: questo nuovo sensore misura oltre 60 indicatori di salute e fitness ed è in grado di monitorare sei dei principali sistemi del corpo umano. Che si tratti del rilevamento del sonno, dell’ossigenazione del sangue, della temperatura corporea, dei passi e così via, ad oggi non c’è uno smartwatch che si è dimostrato preciso quanto il HUAWEI Watch GT5 Pro. E vi dirò di più: grazie al nuovo sensore TrueSense, lo smartwatch di HUAWEI setta un nuovo standard nel settore dei wearables.

Nel concreto ciò si traduce in un monitoraggio delle attività sportive praticamente impeccabile, grazie anche all’intelligenza artificiale in grado di correggere, per così dire, dove vengono rilevate delle lacune nelle misurazioni effettuate dal sensore a bordo.

Insomma, se solo Huawei migliorasse l’aspetto generale dei suoi quadranti (che sono tantissimi, ma tutti ancora troppo orientaleggianti) e arricchisse l’offerta di app di terze parti da scaricare tramite l’App Gallery, il suo OS rasenterebbe la perfezione.

Autonomia della batteria

HUAWEI Watch GT5 Pro si conferma un campione di autonomia. Senza girarci troppo intorno vi dico che nei miei test sono riuscito ad utilizzarlo per circa 12 giorni senza always on e poco più di 9 giorni con l’always on attivo.

In soldoni, stiamo parlando di uno smartwatch che si potrebbe ad esempio portare in una vacanza di una settimana senza doversi mai preoccupare di ricaricarlo.

Prezzo di vendita e considerazioni

HUAWEI Watch GT5 Pro costa 379,00 euro, nella variante che abbiamo ricevuto in prova. Chiunque acquisterà lo smartwach (qui sul sito di HUAWEI potete vedere tutte le varianti) riceverà inoltre in omaggio un paio di auricolari wireless HUAWEI FreeBuds 5i e, tramite il coupon che trovate nel box in basso, potrete avere un cinturino aggiuntivo in omaggio.

Ed è inutile girarci intorno è un prodotto che ci ha convinto a cui non manca (quasi) niente. Ha l’NFC per i pagamenti, è elegante, molto resistente ed il nuovo TrueSense rende ancora più precise le misurazioni.





