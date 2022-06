POCO F4 5G sarà mosso da uno Snapdragon, arriva la conferma ufficiale

Non si ha ancora una data di lancio di POCO F4 5G. Tutto quello che sappiamo è che il nuovo smartphone della serie F debutterà questo mese e ad annunciarlo è stato l'azienda stessa, qualche giorno fa, con un comunicato ufficiale. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane e le prime immagini dal vivo trapelate in Rete, POCO è tornata sui Social, questa volta per svelare un dettaglio molto importante del tanto atteso smartphone. Di cosa stiamo parlando? Scopriamolo insieme in questo articolo!

POCO F4 con processore Qualcomm Snapdragon 870, arriva la conferma

Abbiamo più volte ripetuto che POCO F4 dovrebbe essere il rebrand di Redmi K40S. Ciò spiega non solo il design praticamente identico di entrambi gli smartphone, ma anche la presenza delle stesse specifiche tecniche di base, senza escludere la possibilità che qualche piccolo dettaglio possa cambiare. Si dice, infatti, che il dispositivo possa implementare un sensore fotografico principale da 64 MP – mentre il Redmi K40S presenta un obiettivo da 48 MP.

Con un post condiviso su Twitter, il produttore cinese ha svelato in anticipo una delle caratteristiche chiave di POCO F4 5G: il suo processore. Si tratta del SoC Qualcomm Snapdragon 870 con tanto di supporto alle Reti di quinta generazione.

Tra le altre caratteristiche dovremmo trovare uno schermo AMOLED da 6.67″, 8 GB di RAM, una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W e MIUI 13. Se volete scoprire tutti i dettagli sul prossimo smartphone di POCO ed il suo fratello F4 Pro, date un'occhiata al nostro approfondimento (dove abbiamo raccolto i leak, le voci e le conferme).

