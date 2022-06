POCO F4 5G torna a mostrarsi dal vivo, con un look familiare

Proprio qualche giorno fa, POCO ha confermato l'imminente arrivo sul mercato globale dei nuovi smartphone della serie F. Ora, dopo le numerose indiscrezioni delle ultime settimane, sul Web sono apparse alcune immagini dal vivo di POCO F4. Curiosi di scoprire parte dell'aspetto di questo nuovo smartphone pensato per offrire everything you need? Let's go!

POCO F4 5G: eccolo nelle nuove immagini dal vivo

Lo abbiamo già detto. I nuovi smartphone della serie F – POCO F4 e POCO F4 Pro – puntano tutto su audio e display, senza però dimenticare tutto quello che è fondamentale per un utilizzo quotidiano, dal momento in cui il claim dell'intera serie è (tradotto in italiano) tutto ciò di cui hai bisogno.

Come già anticipato, in queste ore sono emerse delle nuove immagini dal vivo di POCO F4 5G, che si aggiungono a quelle già trapelate qualche giorno fa. Le immagini mostrano, ancora una volta, un design familiare, ovvero quello di Redmi K40S. Del resto il nuovo smartphone firmato POCO dovrebbe rappresentarne un rebrand: ciò significa mantenere uno stesso aspetto sostanziale e una scheda tecnica che potrebbe presentare solamente delle piccole variazioni.

1 di 3

Nelle immagini in questione, POCO F4 è ripreso nella colorazione verde e presenta un corpo con bordi piatti e un modulo fotocamera rettangolare con tre sensori disposti a triangolo. Le immagini lasciano trapelare alcune informazioni molto importanti sulle caratteristiche dello smartphone: questo sarà dotato di un sensore principale da 64 MP con tanto di stabilizzazione ottica OIS.

Altre caratteristiche (non ancora confermate) potrebbero comprendere uno schermo AMOLED da 6.67″, un SoC Qualcomm Snapdragon 870 e 8 GB di RAM.

Se volete scoprire tutti i dettagli sul prossimo smartphone di POCO ed il suo fratello F4 Pro, date un'occhiata al nostro approfondimento (dove abbiamo raccolto i leak, le voci e le conferme).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il