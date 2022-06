OnePlus 10, sì o no? È “scontro” tra i leaker per il prossimo flagship

Dopo il modello 10R, le indiscrezioni sulla versione 10R Lite e le voci in merito al prossimo modello della gamma, non c'è pace per l'ultima serie top della casa cinese. Stavolta si torna a parlare di OnePlus 10 “liscio”, l'unico dispositivo che sembra essere stato messo da parte: tuttavia un leaker stravolge le cose è annuncia il debutto anche di questa versione standard.

OnePlus 10 “liscio” si farà, secondo un noto insider: ecco i dettagli

Quest'anno, per la prima volta dopo tanto, OnePlus ha lanciato solo il top di gamma 10 Pro, mettendo da parte l'ipotetica variante base. Di quest'ultimo se n'è parlato per mesi ma tutte le indiscrezioni non si sono mai concretizzate. Anzi, Max Jambor (insider noto per la sua precisione ed affidabilità) ha sferrato una stoccata proprio di recente: l'ultimo flagship del 2022 sarà OnePlus 10T, mosso dallo Snapdragon 8+ Gen 1. La conferma del chipset arriva direttamente da OnePlus mentre per il nome dello smartphone che ospiterà il SoC high-end si tratta ancora di voci. Ma sarà davvero così? Ci aspetta solo un altro top entro la fine dell'anno?

OnePlus 10* (Project Ovaltine) another Snapdragon 8 Gen 1 smartphone — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) June 8, 2022

A cambiare le carte in tavola pensa Yogesh Brar, insider indiano conosciuto per i suoi leak in genere affidabili. Nell'ultima indiscrezione pubblicata su Twitter parla di OnePlus 10 “liscio”, conosciuto internamente con il nome in codice Project Ovaltine. Per evitare confusioni, specifica che il dispositivo sarà mosso dallo Snapdragon 8 Gen 1 (non dalla versione 8+). L'asterisco può trarre in inganno, ma in realtà dai commenti si capisce che il dispositivo a cui fa riferimento va distinto dal 10T. E non finisce qui, perché sempre nei commenti al suo tweet afferma che in realtà avremo ben tre smartphone: due mossi rispettivamente dallo Snap 8 e dallo Snap 8+, ed un terminale con Dimensity 9000.

Nei mesi passati si è parlato di OnePlus 10 standard mosso proprio dal chipset MediaTek: potremmo ipotizzare che lo smartphone arriverà in due versioni (con Snapdragon e Dimensity), a supporto del vero top, ossia il modello 10T citato da Max Jambor. Ovviamente si tratta di un'ipotesi e, come al solito in questi casi, l'ultima parola spetta alla compagnia cinese.

Ovaltine is the 10T. And no, it doesn't use the 8 Gen 1. — Max Jambor (@MaxJmb) June 9, 2022

Nel frattempo Max Jambor ha deciso di rispondere al “collega” affermando invece che il modello Ovaltine corrisponde proprio a OnePlus 10T e no, non avrà lo Snap 8 Gen 1. Insomma, si tratta di un vero e proprio “scontro” tra leaker!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il